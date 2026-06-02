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Rivolta totale a Milano: i tifosi del Milan cancellano il mito di Ibrahimović e preparano il blitz negli USA

Le proteste dei tifosi del Milan contro Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimović e Jovan Kirovski fuori dallo stadio di 'San Siro'
Ieri altra clamorosa protesta dei tifosi del Milan contro la proprietà RedBird. Nel mirino il patron Gerry Cardinale, il suo Senior Advisor Zlatan Ibrahimović e il dirigente Jovan Kirovski dopo il crollo del Milan Futuro nelle ultime stagioni
Daniele Triolo Redattore 

La tensione intorno a Casa Milan ha raggiunto il punto di rottura. La profonda epurazione societaria dello scorso 24 maggio – che ha visto i licenziamenti simultanei di Furlani, Moncada, Tare e Allegri – non ha placato la rabbia della tifoseria. Al contrario, la curva e il tifo organizzato hanno alzato il livello dello scontro, riversando nelle strade di Milano una contestazione durissima che punta direttamente al cuore della proprietà di RedBird.

Milano tappezzata di scritte: l'atto d'accusa contro Gerry Cardinale

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Nel corso del pomeriggio di ieri, le vie principali della città e le aree adiacenti ai luoghi simbolo del club sono state tappezzate di striscioni e scritte spray. Il bersaglio principale è il patron Gerry Cardinale, definito senza mezzi termini "bloodsucker" (sanguisuga) e invitato a tornare negli Stati Uniti ("Cardinale go home").

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I sostenitori rossoneri accusano il manager americano di speculazione finanziaria. La tesi della piazza è che la proprietà consideri il Milan come una mera macchina da soldi volta a generare profitto e plusvalenze. Sacrificando così la competitività sportiva e gli investimenti necessari per vincere sul campo. La richiesta della tifoseria è drastica. Vuole la cessione immediata del club a investitori con maggiori ambizioni calcistiche.

Il mito infranto: Zlatan Ibrahimović accusato di sabotaggio

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La vera novità politica della protesta è la fine dell'immunità per Zlatan Ibrahimović. Il Senior Advisor di RedBird, un tempo idolo indiscusso del popolo milanista, è finito al centro di un durissimo attacco: "Ibra sabotatore vattene via".

Secondo il sentimento della piazza e le indiscrezioni emerse sulla gestione dello spogliatoio, allo svedese viene contestata un'ingerenza destabilizzante. Ibrahimović avrebbe scavalcato la figura dell'ex allenatore Massimiliano Allegri nella seconda parte della stagione, creando fazioni interne alla rosa che hanno contribuito a causare il crollo verticale in Serie A e la conseguente perdita del pass per la Champions League.

Il flop di Milan Futuro: la rabbia contro Jovan Kirovski

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La contestazione ha colpito anche l'area tecnica della seconda squadra rossonera. Nel mirino dei tifosi è finito Jovan Kirovski, il dirigente statunitense fortemente voluto a Milano proprio da Ibrahimović per guidare il progetto Under 23. La scritta "Kirovski dilettante dimettiti all'istante" riassume il fallimento sportivo del Milan Futuro, precipitato drammaticamente dalla Serie C alla Serie D e incapace di imboccare una pronta risalita.

La protesta dei tifosi non è destinata a fermarsi entro i confini nazionali. I gruppi organizzati hanno preannunciato una serie di iniziative clamorose che si svilupperanno nei prossimi giorni. Tra queste, è compresa una manifestazione programmata direttamente sul suolo statunitense, per portare il dissenso sotto le finestre del quartier generale di RedBird a New York.

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