I sostenitori rossoneri accusano il manager americano di speculazione finanziaria. La tesi della piazza è che la proprietà consideri il Milan come una mera macchina da soldi volta a generare profitto e plusvalenze. Sacrificando così la competitività sportiva e gli investimenti necessari per vincere sul campo. La richiesta della tifoseria è drastica. Vuole la cessione immediata del club a investitori con maggiori ambizioni calcistiche.

Il mito infranto: Zlatan Ibrahimović accusato di sabotaggio — La vera novità politica della protesta è la fine dell'immunità per Zlatan Ibrahimović. Il Senior Advisor di RedBird, un tempo idolo indiscusso del popolo milanista, è finito al centro di un durissimo attacco: "Ibra sabotatore vattene via".

Secondo il sentimento della piazza e le indiscrezioni emerse sulla gestione dello spogliatoio, allo svedese viene contestata un'ingerenza destabilizzante. Ibrahimović avrebbe scavalcato la figura dell'ex allenatore Massimiliano Allegri nella seconda parte della stagione, creando fazioni interne alla rosa che hanno contribuito a causare il crollo verticale in Serie A e la conseguente perdita del pass per la Champions League.

Il flop di Milan Futuro: la rabbia contro Jovan Kirovski — La contestazione ha colpito anche l'area tecnica della seconda squadra rossonera. Nel mirino dei tifosi è finito Jovan Kirovski, il dirigente statunitense fortemente voluto a Milano proprio da Ibrahimović per guidare il progetto Under 23. La scritta "Kirovski dilettante dimettiti all'istante" riassume il fallimento sportivo del Milan Futuro, precipitato drammaticamente dalla Serie C alla Serie D e incapace di imboccare una pronta risalita.

La protesta dei tifosi non è destinata a fermarsi entro i confini nazionali. I gruppi organizzati hanno preannunciato una serie di iniziative clamorose che si svilupperanno nei prossimi giorni. Tra queste, è compresa una manifestazione programmata direttamente sul suolo statunitense, per portare il dissenso sotto le finestre del quartier generale di RedBird a New York.