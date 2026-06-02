Ralf Rangnick a un passo dalla risposta: condizioni stringenti per il Milan — Il Milan attende entro tre giorni la risposta definitiva di Ralf Rangnick. Al manager tedesco è stato offerto l'ampio e delicato incarico di direttore tecnico del club. Rangnick, noto per i suoi metodi rigorosi e per il controllo totale dell'area sportiva, ha posto condizioni molto stringenti alla dirigenza di Via Aldo Rossi prima di apporre la firma sul contratto. Il tedesco esige piena autonomia sul mercato, sulla scelta dello staff e sulla riorganizzazione del settore giovanile. Una filosofia che costringe il Milan a una profonda ristrutturazione interna.

La margherita per la panchina: stasera l'incontro segreto con Glasner — In attesa del sì definitivo per il ruolo di direttore tecnico, Rangnick ha già iniziato a tracciare le linee guida per la panchina rossonera, indicando due profili principali: Oliver Glasner e Matthias Jaissle.

Oliver Glasner: è il nome più caldo per l'immediato. Secondo le ultime indiscrezioni, i vertici del Milan incontreranno il tecnico austriaco già stasera in una località segreta. Un summit riservato per testare la sua disponibilità e illustrare il progetto tattico.

Matthias Jaissle: rappresenta la prima alternativa di spessore. Per l'ex tecnico del Salisburgo è già stato pianificato un incontro formale nei prossimi giorni.

Il dietrofront di Ibrahimović: cade il 'Piano B' con Planes e Slot? — La svolta legata al nome di Rangnick sta provocando un importante effetto domino anche a livello societario. Zlatan Ibrahimović, che inizialmente si era mostrato scettico all'idea di cedere pieni poteri sportivi al manager tedesco, si starebbe progressivamente convincendo della bontà di questa opzione per il bene del club. Con il progressivo allineamento dello svedese verso la soluzione Rangnick, tramonterebbe definitivamente il cosiddetto "Piano B" che Ibrahimović stesso aveva ipotizzato, il quale prevedeva l'approdo di Ramón Planes come direttore sportivo e di Arne Slot sulla panchina del Milan.

Non si placa la protesta dei tifosi contro RedBird e Gerry Cardinale — Se il fronte societario cerca stabilità, quello ambientale rimane caldissimo. Non si attenua il malcontento della tifoseria milanista nei confronti della proprietà RedBird e del fondatore Gerry Cardinale. Nella giornata di ieri, Milano è stata teatro di nuove contestazioni, con diverse scritte contro la proprietà apparse sui muri della città. La frangia più calda del tifo sta inoltre valutando una proposta clamorosa: trasferire la protesta direttamente negli Stati Uniti, per colpire a livello mediatico la holding finanziaria nel proprio territorio di riferimento. Ed è anche spuntata una petizione su 'Change.org' per chiedere a Cardinale di vendere il club e di farsi da parte!

Calciomercato: blindare Pulisic, si cerca una sistemazione per i rientri dai prestiti — In merito alle dinamiche di mercato, Gerry Cardinale ha tracciato la prima linea guida insindacabile: blindare Christian Pulisic. La proprietà vuole rinnovare il contratto dell'esterno statunitense, considerato un pilastro insostituibile sia dal punto di vista tecnico sul campo che a livello di brand identity internazionale.

Discorso opposto, invece, per i giocatori che faranno rientro a Milanello dopo le rispettive esperienze in prestito. Con un mancato introito di 63,5 milioni di euro. I profili di Ismaël Bennacer, Yunus Musah e Samuel Chukwueze potrebbero non rientrare nei piani tecnici futuri del club. Per tutti e tre si cercherà, dunque, una sistemazione definitiva durante la sessione estiva di mercato, con l'obiettivo di monetizzare e alleggerire il monte ingaggi.