Il Milan del futuro ha bisogno di certezze e, nonostante le profonde turbolenze societarie, la proprietà ha già individuato la prima pietra angolare da cui far ripartire il progetto sportivo. Si tratta di Christian Pulisic. L'esterno statunitense è reduce da un'annata a due facce. Una prima parte di stagione devastante (10 gol e 2 assist nelle prime 15 apparizioni) e una seconda frazione specchio della crisi rossonera, culminata con lo zero nella casella dei gol fatti in 19 partite e il conseguente fallimento dell'obiettivo Champions League.