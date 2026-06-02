I segnali inviati dal campo sono eccezionali. Nell'ultimo test match contro il Senegal, l'attaccante del Milan ha prima servito un assist al bacio per l'ex rossonero Sergiño Dest, per poi mettersi in proprio e sbloccare un digiuno personale che durava dal 28 dicembre 2025 (Milan-Verona 3-0). Una scarica di adrenalina pura che può restituire al Milan un giocatore rigenerato dal punto di vista mentale.
Il piano di Gerry Cardinale: Pulisic al centro del Milan del futuro—
Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, le voci di mercato nate attorno all'esterno americano sono destinate a spegnersi sul nascere. Il proprietario di RedBird, Gerry Cardinale, vede nel suo connazionale non solo un pilastro tecnico insostituibile, ma anche l'asset commerciale più importante per l'espansione del brand Milan nel mercato nordamericano. La linea della proprietà è chiara: Pulisic è incedibile.
Il nodo rinnovo: la distanza economica sulle cifre dell'ingaggio—
Il vero scoglio da superare all'inizio della nuova stagione sarà la trattativa per il prolungamento del contratto, attualmente in scadenza il 30 giugno 2027. Il dialogo tra le parti si era già avviato mesi fa, subendo però una brusca frenata in concomitanza con il calo di rendimento del giocatore. Le posizioni di partenza evidenziano una distanza economica netta.
Le parti si siederanno al tavolo subito dopo le vacanze post-Mondiali. La volontà condivisa di proseguire insieme lascia intravedere ampi margini per una fumata bianca a metà strada. Garantendo così al nuovo Milan l'efficacia offensiva del suo uomo più rappresentativo.
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