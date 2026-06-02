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Milan, dopo i Mondiali trattativa per il rinnovo di Pulisic: Cardinale vuole trattenerlo

Christian Pulisic, attaccante AC Milan, potrebbe rinnovare il suo contratto con i rossoneri
Christian Pulisic si è sbloccato sotto porta prima del Mondiale con gli USA. Gerry Cardinale, patron rossonero, lo vuole ancora al Milan, ma serve l'accordo sul rinnovo: ballano 4 milioni di euro tra la domanda e l'attuale stipendio percepito
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan del futuro ha bisogno di certezze e, nonostante le profonde turbolenze societarie, la proprietà ha già individuato la prima pietra angolare da cui far ripartire il progetto sportivo. Si tratta di Christian Pulisic. L'esterno statunitense è reduce da un'annata a due facce. Una prima parte di stagione devastante (10 gol e 2 assist nelle prime 15 apparizioni) e una seconda frazione specchio della crisi rossonera, culminata con lo zero nella casella dei gol fatti in 19 partite e il conseguente fallimento dell'obiettivo Champions League.

La rinascita con gli USA di Pochettino e il gol scaccia-crisi

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Per ritrovare lo smalto dei giorni migliori, Capitan America è tornato nella sua patria. Pulisic è attualmente il leader della Nazionale degli Stati Uniti d'America guidata dal CT argentino Mauricio Pochettino, impegnata nella preparazione delle sfide del Gruppo D del Mondiale contro Paraguay, Turchia e Australia.

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I segnali inviati dal campo sono eccezionali. Nell'ultimo test match contro il Senegal, l'attaccante del Milan ha prima servito un assist al bacio per l'ex rossonero Sergiño Dest, per poi mettersi in proprio e sbloccare un digiuno personale che durava dal 28 dicembre 2025 (Milan-Verona 3-0). Una scarica di adrenalina pura che può restituire al Milan un giocatore rigenerato dal punto di vista mentale.

Il piano di Gerry Cardinale: Pulisic al centro del Milan del futuro

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Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, le voci di mercato nate attorno all'esterno americano sono destinate a spegnersi sul nascere. Il proprietario di RedBird, Gerry Cardinale, vede nel suo connazionale non solo un pilastro tecnico insostituibile, ma anche l'asset commerciale più importante per l'espansione del brand Milan nel mercato nordamericano. La linea della proprietà è chiara: Pulisic è incedibile.

Il nodo rinnovo: la distanza economica sulle cifre dell'ingaggio

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Il vero scoglio da superare all'inizio della nuova stagione sarà la trattativa per il prolungamento del contratto, attualmente in scadenza il 30 giugno 2027. Il dialogo tra le parti si era già avviato mesi fa, subendo però una brusca frenata in concomitanza con il calo di rendimento del giocatore. Le posizioni di partenza evidenziano una distanza economica netta.

  • La richiesta di Pulisic: l'entourage del giocatore punta a un raddoppio dell'ingaggio attuale, chiedendo un rinnovo da 8 milioni di euro netti a stagione più bonus.

  • La posizione del Milan: Cardinale non intende spingersi a cifre che farebbero saltare i parametri del monte ingaggi rossonero, ma è pronto a offrire un corposo adeguamento rispetto ai 4 milioni attuali.

    • Le parti si siederanno al tavolo subito dopo le vacanze post-Mondiali. La volontà condivisa di proseguire insieme lascia intravedere ampi margini per una fumata bianca a metà strada. Garantendo così al nuovo Milan l'efficacia offensiva del suo uomo più rappresentativo.

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