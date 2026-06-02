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Milan, clamoroso derby con l’Inter per l’esterno: Cardinale ha scelto il dopo Leão

Moussa Diaby, attaccante dell'Al-Ittihad, potrebbe sostituire Rafael Leão nelle fila del Milan nel calciomercato estivo 2026
Calciomercato, il Milan sfida l'Inter per Moussa Diaby dell'Al-Ittihad. I contatti con l'entourage dell'esterno offensivo francese e le cifre del colpo per sostituire Rafael Leão, che vuole abbandonare i rossoneri quest'estate
Daniele Triolo Redattore 

Derby di calciomercato per Moussa Diaby: il Milan sfida l'Inter per il dopo Rafael Leão. I rossoneri irrompono sull'esterno francese dell'Al-Ittihad. I nerazzurri lo avevano già cercato a gennaio, ma lo scenario estivo può cambiare le gerarchie.

L'indiscrezione dalla Germania: Milano si accende per Diaby

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Il calciomercato estivo si apre con un clamoroso derby di mercato sull'asse Milano-Gedda. Secondo le informazioni raccolte dal portale francese Mediafoot e rilanciate dalla testata tedesca Fussballdaten, l'esterno offensivo Moussa Diaby sarebbe finito nel mirino delle due principali società milanesi, oltre a registrare un forte monitoraggio da parte del Manchester United.

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Il calciatore classe 1999, vecchia conoscenza della Bundesliga per i suoi trascorsi quadriennali con la maglia del Bayer Leverkusen prima del trasferimento all'Aston Villa, milita attualmente nella Saudi Pro League tra le fila dell'Al-Ittihad. Nonostante la distanza geografica, il richiamo del calcio europeo d'élite potrebbe favorire il suo ritorno in un top campionato continentale già nelle prossime settimane.

I numeri in Arabia Saudita e il precedente tentativo dell'Inter

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L'investimento economico sostenuto dall'Al-Ittihad due stagioni fa è stato imponente. Ben 60 milioni di euro versati nelle casse dei club inglesi per garantirsi le prestazioni del nazionale transalpino. Un rendimento che Diaby ha ampiamente ripagato sul terreno di gioco attraverso statistiche di assoluto rilievo nel biennio mediorientale:

  • Presenze complessive: 71 apparizioni ufficiali.

  • Contributo realizzativo: 11 gol messi a segno.

  • Fattore assist: 31 passaggi vincenti per i compagni di squadra.

    • Questi numeri avevano spinto l'Inter a muoversi con decisione già durante la scorsa sessione invernale di mercato. La dirigenza nerazzurra aveva formalizzato una proposta economica concreta, scontrandosi tuttavia con il temporaneo muro della società saudita, che ha preferito congelare la cessione a metà campionato.

    La strategia del Milan: l'erede designato di Rafael Leão

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    La vera novità delle ultime ore è rappresentata dal forte inserimento del Milan di Gerry Cardinale. I vertici di Via Aldo Rossi hanno avviato i primi contatti esplorativi con l'entourage del giocatore, con l'obiettivo programmatico di anticipare la concorrenza dei cugini nerazzurri. La mossa strategica si lega direttamente alle dinamiche interne della rosa rossonera: il profilo di Diaby, per velocità e attitudine al dribbling sulla fascia, è stato individuato come il perfetto sostituto in caso di addio definitivo di Rafael Leão.

    Il contratto del francese con l'Al-Ittihad è valido fino al 30 giugno 2029, una scadenza a lungo termine che richiede uno sforzo economico non indifferente. Tuttavia, la base d'asta fissata in Medio Oriente appare inferiore rispetto alla spesa iniziale. Se a gennaio l'Inter si era detta pronta a spingersi fino a una valutazione di 35-40 milioni di euro, la medesima cifra potrebbe bastare in estate per ottenere il via libera definitivo dei sauditi, pronti a rimodellare il proprio reparto stranieri anche in vista di altri colpi in entrata dall'Europa.

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