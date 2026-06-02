L'investimento economico sostenuto dall'Al-Ittihad due stagioni fa è stato imponente. Ben 60 milioni di euro versati nelle casse dei club inglesi per garantirsi le prestazioni del nazionale transalpino. Un rendimento che Diaby ha ampiamente ripagato sul terreno di gioco attraverso statistiche di assoluto rilievo nel biennio mediorientale:

Questi numeri avevano spinto l' Inter a muoversi con decisione già durante la scorsa sessione invernale di mercato. La dirigenza nerazzurra aveva formalizzato una proposta economica concreta, scontrandosi tuttavia con il temporaneo muro della società saudita, che ha preferito congelare la cessione a metà campionato.

La strategia del Milan: l'erede designato di Rafael Leão

La vera novità delle ultime ore è rappresentata dal forte inserimento del Milan di Gerry Cardinale. I vertici di Via Aldo Rossi hanno avviato i primi contatti esplorativi con l'entourage del giocatore, con l'obiettivo programmatico di anticipare la concorrenza dei cugini nerazzurri. La mossa strategica si lega direttamente alle dinamiche interne della rosa rossonera: il profilo di Diaby, per velocità e attitudine al dribbling sulla fascia, è stato individuato come il perfetto sostituto in caso di addio definitivo di Rafael Leão.