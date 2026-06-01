Il Milan sta vivendo un momento di caos in questi giorni: dopo la sconfitta contro il Cagliari, Gerry Cardinale ha deciso di esonerare Massimiliano Allegri e di ripartire da zero anche per quanto riguarda l'organigramma dei rossoneri. Questa mancanza di punti di riferimento non fa altro che aumentare le voci di calciomercato con i possibili addii al Milan. Leao ha già espresso il suo volere di lasciare il club in un'intervista, ma non ci sono altre dichiarazioni di questo genere. Nonostante ciò si parla molto della possibilità di vedere Adrien Rabiot lontano dal Diavolo e di nuovo con Massimiliano Allegri, ma stavolta nel centrocampo del Napoli.

Milan, piano con dare Rabiot già per ceduto

Voci come detto molto anticipate perché il Milan non ha ancora un allenatore a cui fare riferimento, un direttore sportivo con cui parlare. Se dovesse arrivare un tecnico innamorato di Rabiot e in grado di convincere il francese a restare in rossonero? Adrien ha un contratto con il Diavolo fino al 2028, non è certo in scadenza e il coltello dalla parte del manico lo ha chiaramente il Milan, in qualsiasi circostanza. Rabiot ha giocato 28 partite da titolare in stagione con i rossoneri con 6 gol e 4 assist e nonostante sia andato in calando come tutta la squadra, è un giocatore molto importante per il Diavolo.