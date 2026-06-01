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Allegri vuole Rabiot al Napoli, ma perché darlo già per ceduto? Deve decidere il Milan

Allegri vuole Rabiot al Napoli, ma perché darlo già per ceduto? Deve decidere il Milan
Le voci sul futuro di Adrien Rabiot lontano dal Milan si scontrano con la realtà contrattuale. I rossoneri non svendono il francese: il destino nelle mani del Diavolo. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan sta vivendo un momento di caos in questi giorni: dopo la sconfitta contro il Cagliari, Gerry Cardinale ha deciso di esonerare Massimiliano Allegri e di ripartire da zero anche per quanto riguarda l'organigramma dei rossoneri. Questa mancanza di punti di riferimento non fa altro che aumentare le voci di calciomercato con i possibili addii al Milan. Leao ha già espresso il suo volere di lasciare il club in un'intervista, ma non ci sono altre dichiarazioni di questo genere. Nonostante ciò si parla molto della possibilità di vedere Adrien Rabiot lontano dal Diavolo e di nuovo con Massimiliano Allegri, ma stavolta nel centrocampo del Napoli.

Milan, piano con dare Rabiot già per ceduto

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Voci come detto molto anticipate perché il Milan non ha ancora un allenatore a cui fare riferimento, un direttore sportivo con cui parlare. Se dovesse arrivare un tecnico innamorato di Rabiot e in grado di convincere il francese a restare in rossonero? Adrien ha un contratto con il Diavolo fino al 2028, non è certo in scadenza e il coltello dalla parte del manico lo ha chiaramente il Milan, in qualsiasi circostanza. Rabiot ha giocato 28 partite da titolare in stagione con i rossoneri con 6 gol e 4 assist e nonostante sia andato in calando come tutta la squadra, è un giocatore molto importante per il Diavolo.

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Il destino nelle mani del Diavolo

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Proprio per l'importanza del giocatore e per la situazione contrattuale del francese, il Milan non ha nessuna fretta nel decidere cosa fare con il proprio giocatore e può aspettare tranquillamente che venga valutato dal vivo dal nuovo allenatore. Oltretutto anche a livello economico è tutto nelle mani dei rossoneri: il club può chiedere anche una ventina di milioni di euro per Rabiot, il che rappresenterebbe un'ottima plusvalenza per un giocatore classe 1995.

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