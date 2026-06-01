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Leao, c’è l’annuncio di Moretto: “Non ci sono trattative avanzate. Solo un interesse concreto”

Leao, c'è l'annuncio di Moretto: 'Non ci sono trattative avanzate. Solo un interesse concreto'
Matteo Moretto fa il punto sul futuro di Rafael Leao. Tra i sondaggi dell'Arabia e il forte interesse del Galatasaray, il Milan si aggrappa alla vetrina del Mondiale con il Portogallo
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan deve ancora decidere a chi affidare il proprio futuro, ma Rafael Leao ha già deciso che il suo di futuro sarà lontano da Milanello. Le parole sono state chiarissime: il portoghese vuole cambiare squadra e anche campionato alla ricerca di una nuova sfida personale. Oggi però difficile pensare a una trattativa visto che al Milan manca un allenatore e tutta la dirigenza. Ecco le ultime novità dal giornalista Matteo Moretto su YouTube.

Calciomercato Milan, il futuro di Leao dalle parole di Moretto

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"Ho sempre detto che il club interessato a Leao è il Galatasaray pronto a fare una grande proposta al giocatore". Moretto sottolinea di come le parole di Rafa abbiano sorpreso un po' tutti: "Il futuro di Leao sarà lontano dal Milan, ma le sue dichiarazioni hanno sorpreso chi lavora intorno al calciatore, visto che non c'è una trattativa avanzata per lui". Quali squadre sono più interessate oggi? Il punto del giornalista: "In questo momento c'è solo il Galatasaray, che non ha iniziato una trattativa con il Milan. Poi c'è il Mondiale di mezzo e potrebbe dipendere anche da quello. C'è qualche ammiccamento dall'Arabia, in Premier qualche club attento, ma non si è mosso nessuno".

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Poco interesse fino a questo momento

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La rivelazione di Matteo Moretto accende i riflettori su quello che è al momento il futuro di Leao. Se da un lato il portoghese spinge per giocare in un campionato importante come la Premier League, dall'altro l'unica società realmente interessata dopo un deludente 2026 sembra essere il Galatasaray. Per il Milan il rischio concreto è avere in casa un giocatore che ha già dichiarato di andare via, senza avere offerte da 60 milioni di euro che vadano bene anche al giocatore. Fondamentale diventa la vetrina del Mondiale con il Portogallo: una speranza importante per il Diavolo che vuole che il valore del suo calciatore cresca.

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