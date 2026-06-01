Il Milan deve ancora decidere a chi affidare il proprio futuro, ma Rafael Leao ha già deciso che il suo di futuro sarà lontano da Milanello. Le parole sono state chiarissime: il portoghese vuole cambiare squadra e anche campionato alla ricerca di una nuova sfida personale. Oggi però difficile pensare a una trattativa visto che al Milan manca un allenatore e tutta la dirigenza. Ecco le ultime novità dal giornalista Matteo Moretto su YouTube.

Calciomercato Milan, il futuro di Leao dalle parole di Moretto

"Ho sempre detto che il club interessato a Leao è il Galatasaray pronto a fare una grande proposta al giocatore". Moretto sottolinea di come le parole di Rafa abbiano sorpreso un po' tutti: "Il futuro di Leao sarà lontano dal Milan, ma le sue dichiarazioni hanno sorpreso chi lavora intorno al calciatore, visto che non c'è una trattativa avanzata per lui". Quali squadre sono più interessate oggi? Il punto del giornalista: "In questo momento c'è solo il Galatasaray, che non ha iniziato una trattativa con il Milan. Poi c'è il Mondiale di mezzo e potrebbe dipendere anche da quello. C'è qualche ammiccamento dall'Arabia, in Premier qualche club attento, ma non si è mosso nessuno".