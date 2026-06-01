Poco interesse fino a questo momento—
La rivelazione di Matteo Moretto accende i riflettori su quello che è al momento il futuro di Leao. Se da un lato il portoghese spinge per giocare in un campionato importante come la Premier League, dall'altro l'unica società realmente interessata dopo un deludente 2026 sembra essere il Galatasaray. Per il Milan il rischio concreto è avere in casa un giocatore che ha già dichiarato di andare via, senza avere offerte da 60 milioni di euro che vadano bene anche al giocatore. Fondamentale diventa la vetrina del Mondiale con il Portogallo: una speranza importante per il Diavolo che vuole che il valore del suo calciatore cresca.
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