Non solo Glasner, ma anche Jaissle: i rossoneri, in settimana, han no in programma un'ulteriore colloquio con Matthias Jaissle, allenatore dell’Al-Ahli anche se, per una questione di costi, risulterebbe essere quello più difficile.
Un altro allenatore che posso dirvi incontrerà il Milan e i propri rappresentati durante questa settimana, non domani, più avanti, sarà Matthias Jaissle, allenatore dell’Al-Ahli. Altro allenatore della formazione legata a Ralf Rangnick. Noi facciamo cronaca: ci saranno questi incontri con la dirigenza del Milan. Poi bisognerà capire chi sarà il prescelto, cosa succederà con Rangnick, e che strada vorrà prendere il Milan. Se seguire la strada legata a Rangnick e agli allenatori a lui graditi, oppure seguire un’altra strada. Dobbiamo seguire una direzione per il futuro del Milan, ma posso dirvi che non solo Glasner ma anche Matthias Jaissle incontrerà il Milan".
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