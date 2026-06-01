Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, ha voluto rivelare alcuni aggiornamenti sulla panchina rossonera: tra Glasner e... Jaissle

Dopo quai due settimane dalla fine del campionato, il Milan continua ad essere senza dirigenti ma, soprattutto, senza allenatore: un vero e proprio cantiere a cielo aperto. Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube, ha voluto fornire degli aggiornamenti riguardanti la panchina rossonera: arrivano novità su Glasner e Jaissle: