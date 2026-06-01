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Panchina, parla Romano: “Il Milan incontrerà sia Glasner che Jaissle in settimana”

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Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, ha voluto rivelare alcuni aggiornamenti sulla panchina rossonera: tra Glasner e... Jaissle
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Dopo quai due settimane dalla fine del campionato, il Milan continua ad essere senza dirigenti ma, soprattutto, senza allenatore: un vero e proprio cantiere a cielo aperto. Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube, ha voluto fornire degli aggiornamenti riguardanti la panchina rossonera: arrivano novità su Glasner e Jaissle:

Milan, Romano: "Contatto diretto con Glasner"

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Domani si vedranno Oliver Glasner e il Milan. Non a Milano, non in Italia, neanche in Austria. L’incontro sarà all’estero. Ci sarà questo primo faccia a faccia, questa prima interview, tra Oliver Glasner e la dirigenza del Milan per capire se c’è feeling, per capire se può essere l’uomo giusto, per capire, da entrambe le parti, se scatta la scintilla. Ci sarà questo contatto diretto.

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Non solo Glasner, ma anche Jaissle: i rossoneri, in settimana, han no in programma un'ulteriore colloquio con Matthias Jaissle, allenatore dell’Al-Ahli anche se, per una questione di costi, risulterebbe essere quello più difficile.

Un altro allenatore che posso dirvi incontrerà il Milan e i propri rappresentati durante questa settimana, non domani, più avanti, sarà Matthias Jaissle, allenatore dell’Al-Ahli. Altro allenatore della formazione legata a Ralf Rangnick. Noi facciamo cronaca: ci saranno questi incontri con la dirigenza del Milan. Poi bisognerà capire chi sarà il prescelto, cosa succederà con Rangnick, e che strada vorrà prendere il Milan. Se seguire la strada legata a Rangnick e agli allenatori a lui graditi, oppure seguire un’altra strada. Dobbiamo seguire una direzione per il futuro del Milan, ma posso dirvi che non solo Glasner ma anche Matthias Jaissle incontrerà il Milan".

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