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Milan, Pulisic si sblocca con gli USA e sbotta: “Spero che ora la gente smetta di parlarne”

Christian Pulisic, attaccante AC Milan, andato in gol in amichevole con la Nazionale USA
Christian Pulisic trascina gli USA contro il Senegal (un assist e un gol nel 3-2 in amichevole) e lancia un messaggio al Milan. I gol, le parole ddel Commissario Tecnico Mauricio Pochettino e lo scenario sul contratto del giocatore con il Diavolo
Daniele Triolo Redattore 

Christian Pulisic, attaccante del Milan e numero 10 degli USA, trascina la sua Nazionale nel 3-2 contro il Senegal. Gol, assist e dichiarazioni sul futuro in vista dei Mondiali e del rinnovo contrattuale.

Show a Charlotte: gli USA piegano il Senegal a dieci giorni dai Mondiali

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Al Bank of America Stadium di Charlotte, in North Carolina, la Nazionale degli Stati Uniti d'America guidata dal Commissario Tecnico argentino Mauricio Pochettinoprofilo recentemente accostato alla panchina del Milan — ha superato per 3-2 il Senegal in un'amichevole cruciale per la preparazione alla rassegna iridata. L'incontro ha fornito indicazioni importanti sullo stato di forma dei singoli a pochissimi giorni dal debutto ufficiale nel torneo mondiale casalingo.

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La rinascita di Christian Pulisic: i dati della partita

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Il protagonista assoluto della serata è stato l'attaccante del Milan, Christian Pulisic, schierato dal primo minuto da Pochettino. Il numero 10 statunitense ha impresso il proprio marchio sul match nei primi venti minuti di gioco:

  • Minuto 7: splendido assist per il gol del momentaneo vantaggio siglato dall'ex rossonero Sergiño Dest.

  • Minuto 20: rete del raddoppio su suggerimento verticale di Ricardo Pepi (GUARDA QUI IL VIDEO DEL GOL), interrompendo un digiuno realizzativo che durava dal 28 dicembre 2025 (Milan-Verona 3-0 a San Siro).

    • Pulisic è stato poi sostituito precauzionalmente durante l'intervallo per fare spazio a Malik Tillman, ricevendo gli applausi del pubblico e i complimenti dello staff tecnico.

    Le parole di Pulisic e il commento di Mauricio Pochettino

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    Nel post-partita, l'attaccante rossonero si è tolto qualche sassolino davanti ai microfoni della televisione statunitense: "Ho sentito grande fiducia. Ho giocato bene anche negli ultimi mesi, ma sembra che a tutti importi solo dei gol. Spero che ora la gente smetta di parlarne. Mi sento bene, anche se questa resta un'amichevole. Ci aspettano partite importanti e devo essere pronto".

    Anche il CT Pochettino ha espresso grande soddisfazione per il ritorno al gol del suo giocatore di maggior talento: "Sono contento per lui perché dopo alcuni mesi senza segnare è tornato a fare centro. Questo è un fattore psicologico fondamentale per un calciatore che si appresta a disputare un Mondiale da protagonista".

    Il cammino nel Gruppo D e l'incognita sul futuro al Milan

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    Gli Stati Uniti sono inseriti nel Gruppo D della kermesse iridata e osserveranno il seguente calendario nella prima fase:

  • Sabato 13 giugno: USA-Paraguay a Los Angeles (California).

  • Venerdì 19 giugno: USA-Australia a Seattle (Washington).

  • Venerdì 29 giugno: USA-Turchia a Los Angeles (California).

    • Per Pulisic, che in questa gestione ha ceduto i gradi di capitano al difensore veterano Tim Ream, il torneo rappresenta il crocevia della carriera dopo una stagione milanista dalle due facce: strabiliante all'inizio (10 gol e 2 assist in 15 gare) e opaca nella seconda parte (nessun gol e 2 assist in 19 presenze). Le sue prestazioni sotto i riflettori globali determineranno non solo la sua centralità nel nuovo progetto tecnico del Milan, ma anche i margini per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2027.

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