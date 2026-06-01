La rinascita di Christian Pulisic: i dati della partita — Il protagonista assoluto della serata è stato l'attaccante del Milan, Christian Pulisic, schierato dal primo minuto da Pochettino. Il numero 10 statunitense ha impresso il proprio marchio sul match nei primi venti minuti di gioco:

Minuto 7: splendido assist per il gol del momentaneo vantaggio siglato dall'ex rossonero Sergiño Dest.

Minuto 20: rete del raddoppio su suggerimento verticale di Ricardo Pepi (GUARDA QUI IL VIDEO DEL GOL), interrompendo un digiuno realizzativo che durava dal 28 dicembre 2025 (Milan-Verona 3-0 a San Siro).

Pulisic è stato poi sostituito precauzionalmente durante l'intervallo per fare spazio a Malik Tillman, ricevendo gli applausi del pubblico e i complimenti dello staff tecnico.

Le parole di Pulisic e il commento di Mauricio Pochettino — Nel post-partita, l'attaccante rossonero si è tolto qualche sassolino davanti ai microfoni della televisione statunitense: "Ho sentito grande fiducia. Ho giocato bene anche negli ultimi mesi, ma sembra che a tutti importi solo dei gol. Spero che ora la gente smetta di parlarne. Mi sento bene, anche se questa resta un'amichevole. Ci aspettano partite importanti e devo essere pronto".

Anche il CT Pochettino ha espresso grande soddisfazione per il ritorno al gol del suo giocatore di maggior talento: "Sono contento per lui perché dopo alcuni mesi senza segnare è tornato a fare centro. Questo è un fattore psicologico fondamentale per un calciatore che si appresta a disputare un Mondiale da protagonista".

Il cammino nel Gruppo D e l'incognita sul futuro al Milan — Gli Stati Uniti sono inseriti nel Gruppo D della kermesse iridata e osserveranno il seguente calendario nella prima fase:

Sabato 13 giugno: USA-Paraguay a Los Angeles (California).

Venerdì 19 giugno: USA-Australia a Seattle (Washington).

Venerdì 29 giugno: USA-Turchia a Los Angeles (California).

Per Pulisic, che in questa gestione ha ceduto i gradi di capitano al difensore veterano Tim Ream, il torneo rappresenta il crocevia della carriera dopo una stagione milanista dalle due facce: strabiliante all'inizio (10 gol e 2 assist in 15 gare) e opaca nella seconda parte (nessun gol e 2 assist in 19 presenze). Le sue prestazioni sotto i riflettori globali determineranno non solo la sua centralità nel nuovo progetto tecnico del Milan, ma anche i margini per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2027.