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Milan, c’è Calvelli (per ora) al posto di Furlani: sta già recitando un ruolo di primo piano

Massimo Calvelli, amministratore delegato AC Milan ad interim
Il Consiglio di Amministrazione del Milan, giovedì scorso, ha assegnato alcune deleghe dell'ex AD, Giorgio Furlani, a Massimo Calvelli. Scopri il ruolo del manager RedBird nella scelta del nuovo allenatore dei rossoneri
Daniele Triolo Redattore 

Il Consiglio d'Amministrazione assegna i poteri operativi al manager di fiducia di Cardinale. Ecco come cambia la governance rossonera.

Continuità aziendale: il CdA del Milan ridisegna la governance

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A seguito del radicale azzeramento dei vertici operativi e dell'area tecnica voluto dal proprietario di RedBird, Gerry Cardinale, il Milan ha definito la struttura di transizione per garantire la piena continuità aziendale. L'unico superstite della precedente gestione è il Presidente Paolo Scaroni, il cui raggio d'azione resta focalizzato sulla rappresentanza istituzionale, sulla gestione amministrativa e sull'avanzamento del dossier strategico per la costruzione del nuovo stadio.

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La svolta operativa è arrivata durante l'ultimo Consiglio d'Amministrazione del club di Via Aldo Rossi. Il CdA ha deliberato il trasferimento ufficiale di alcune deleghe precedentemente in capo all'ex Amministratore Delegato Giorgio Furlani a Massimo Calvelli, ridefinendo così gli equilibri del management rossonero.

Profilo di Massimo Calvelli: dall'ATP all'area sportiva di RedBird

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Massimo Calvelli non è un nome nuovo nell'orbita societaria: siede nel Consiglio d'Amministrazione del Milan dal novembre del 2025. Manager dal profilo internazionale ed ex Chief Executive Officer (CEO) dell'ATP (Association of Tennis Professionals), Calvelli è uno degli uomini di massima fiducia di Cardinale, selezionato appositamente per guidare lo sviluppo e l'espansione dell'area sportiva all'interno del portafoglio del fondo statunitense.

È importante sottolineare la natura del suo incarico: Calvelli ha assunto il ruolo di Amministratore Delegato ad interim. Fonti vicine al club confermano che la sua figura non è destinata a un inserimento permanente a lungo termine nell'organigramma esecutivo della società, ma funge da garante strategico in questa delicata fase di passaggio.

Il ruolo nei colloqui per direttore tecnico e nuovo allenatore

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Nonostante la natura provvisoria delle sue deleghe, Calvelli sta esercitando un'influenza di primo piano nella pianificazione del Milan del futuro. Il dirigente è infatti parte attiva e centrale in tutti i tavoli di trattativa e nei colloqui esplorativi avviati da RedBird per l'individuazione del nuovo direttore tecnico e della prossima guida della panchina rossonera.

L'asse operativo composto dalle deleghe temporanee di Calvelli e dalle competenze istituzionali di Scaroni mette al sicuro il Milan da qualsiasi paralisi burocratica o di mercato. La società dispone ora delle firme e dei poteri necessari per condurre le trattative e programmare la prossima stagione sportiva senza subire i contraccolpi del recente scossone societario.

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