La svolta operativa è arrivata durante l'ultimo Consiglio d'Amministrazione del club di Via Aldo Rossi. Il CdA ha deliberato il trasferimento ufficiale di alcune deleghe precedentemente in capo all'ex Amministratore Delegato Giorgio Furlani a Massimo Calvelli, ridefinendo così gli equilibri del management rossonero.

Profilo di Massimo Calvelli: dall'ATP all'area sportiva di RedBird — Massimo Calvelli non è un nome nuovo nell'orbita societaria: siede nel Consiglio d'Amministrazione del Milan dal novembre del 2025. Manager dal profilo internazionale ed ex Chief Executive Officer (CEO) dell'ATP (Association of Tennis Professionals), Calvelli è uno degli uomini di massima fiducia di Cardinale, selezionato appositamente per guidare lo sviluppo e l'espansione dell'area sportiva all'interno del portafoglio del fondo statunitense.

È importante sottolineare la natura del suo incarico: Calvelli ha assunto il ruolo di Amministratore Delegato ad interim. Fonti vicine al club confermano che la sua figura non è destinata a un inserimento permanente a lungo termine nell'organigramma esecutivo della società, ma funge da garante strategico in questa delicata fase di passaggio.

Il ruolo nei colloqui per direttore tecnico e nuovo allenatore — Nonostante la natura provvisoria delle sue deleghe, Calvelli sta esercitando un'influenza di primo piano nella pianificazione del Milan del futuro. Il dirigente è infatti parte attiva e centrale in tutti i tavoli di trattativa e nei colloqui esplorativi avviati da RedBird per l'individuazione del nuovo direttore tecnico e della prossima guida della panchina rossonera.

L'asse operativo composto dalle deleghe temporanee di Calvelli e dalle competenze istituzionali di Scaroni mette al sicuro il Milan da qualsiasi paralisi burocratica o di mercato. La società dispone ora delle firme e dei poteri necessari per condurre le trattative e programmare la prossima stagione sportiva senza subire i contraccolpi del recente scossone societario.