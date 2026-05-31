Pulisic si sblocca: primo gol nel 2026, ma non è con il Milan. Ecco il video

Valore comunque in calo

Nei nuovi valori svelati dal sito Transfermarkt.it, rispetto ai dati del settembre 2025, Leao ha perso 15 milioni di valore e ora vale 'solo' 50 milioni di euro. Discorso simile per Pulisic che scende a 40 milioni (10 milioni persi). I due attaccanti sono stati limitati dal 3-5-2 di Massimiliano Allegri e di un gioco che ha latito in fase offensiva, specialmente nelle ultime partite, dove i rossoneri hanno totalizzato 10 punti in 10 partite perdendo l'accesso alla prossima Champions League. Sarebbe importantissimo anche per il Milan se Pulisic dovesse giocare un grande Mondiale: questo perché si rialzerebbe il valore del giocatore e anche il morale che è sembrato ai minimi termini nell'ultimo periodo.