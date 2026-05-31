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Pulisic si sblocca: primo gol nel 2026, ma non è con il Milan. Ecco il video

Pulisic si sblocca: primo gol nel 2026, ma non è con il Milan. Ecco il video
L'attaccante del Milan Pulisic salta il portiere e deposita il suo primo gol nel 2026 con la maglia della Nazionale degli USA. Ecco il video della sua giocata
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Una stagione divisa a metà e non solo per il Milan. L'annata di Christian Pulisic con il Diavolo era partita alla grandissima, ma si è bloccata incredibilmente da gennaio 2026 fino all'ultima partita contro il Cagliari. Il mancato apporto del numero 11 del Milan è pesato molto sulla mancata qualificazione in Champions League dei rossoneri. L'attaccante statunitense è svanito dai radar nella seconda parte del torneo. Nonostante le sue prestazioni, il CT Pochettino lo ha chiamato per i Mondiali 2026 con gli USA. Nella prima amichevole contro il Senegal, Pulisic si è subito sbloccato.

Grande inserimento dal centro del campo di Pulisic che viene servito perfettamente da Pepi. L'attaccante del Milan salta il portiere e deposita in porta il suo primo gol nel 2026. Fa strano scriverlo, ma è esattamente così: il numero 11 rossonero non aveva mai segnato in questo anno ed era fermo in campionato con il Milan a quota 8 gol, tutti segnati nel 2025. Il primo gol degli USA contro il Senegal nasce sempre da Pulisic: grande azione sul centro sinistra e cross perfetto per il tap-in dell'ex Milan Dest.

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Valore comunque in calo

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Nei nuovi valori svelati dal sito Transfermarkt.it, rispetto ai dati del settembre 2025, Leao ha perso 15 milioni di valore e ora vale 'solo' 50 milioni di euro. Discorso simile per Pulisic che scende a 40 milioni (10 milioni persi). I due attaccanti sono stati limitati dal 3-5-2 di Massimiliano Allegri e di un gioco che ha latito in fase offensiva, specialmente nelle ultime partite, dove i rossoneri hanno totalizzato 10 punti in 10 partite perdendo l'accesso alla prossima Champions League. Sarebbe importantissimo anche per il Milan se Pulisic dovesse giocare un grande Mondiale: questo perché si rialzerebbe il valore del giocatore e anche il morale che è sembrato ai minimi termini nell'ultimo periodo.

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