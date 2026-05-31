A confermare la fine del ciclo si aggiungono le dichiarazioni di Rafael Leao . Il numero 10 portoghese ha espresso chiaramente la volontà di essere ceduto dopo sette stagioni in rossonero, dichiarando di aver dato tutto al Milan e di essere pronto per una nuova avventura. Per il suo futuro restano concrete le opzioni in Premier League e in Liga, senza escludere l'interesse dei club turchi Galatasaray e Fenerbahce .

La pianificazione futura

Leao non è l'unico, ci sono ulteriori incertezze legate sul futuro di altri giocatori chiave. Anche Luka Modric e Adrien Rabiot sembrano destinati a lasciare il Milan in estate. Le strategie tecniche e soprattutto economiche degli ultimi anni hanno ridefinito gli obiettivi sportivi della squadra rispetto al nucleo che aveva vinto il titolo nel 2022. E che Cardinale non ci venga a raccontare che è arrabbiato per non aver vinto lo scudetto, perché questa squadra non era costruita per quello. Quando parti per arrivare quarto, purtroppo, è possibile inciampare e fallire l'obiettivo: gli ultimi due anni ne sono la dimostrazione.