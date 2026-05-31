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Il Milan dello scudetto 2022 non esiste più: la cessione di Leao sarebbe il colpo di grazia dopo Theo e Tonali

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a probabile partenza di Leao accelera lo smantellamento del Milan che ha vinto il tricolore nel 2022: il club, intanto, affronta una complessa fase di riorganizzazione
Redazione PM

Il gruppo che ha conquistato lo scudetto nel 2022 è ormai stato quasi del tutto smantellato. In quattro anni, la squadra costruita da Paolo Maldini e Frederic Massara è stata progressivamente demolita in nome delle plusvalenze e del player trading. Dopo gli addii di Tonali, Theo Hernandez, Kessié e Giroud, la rosa guidata all'epoca da Stefano Pioli ha perso quasi ogni elemento. Gli unici superstiti, per ora, sono Maignan, Gabbia, Tomori e Leao. Una squadra giovane, che avrebbe potuto ancora dare tanto, smontata troppo in fretta per inseguire i bilanci e la sostenibilità. Questo processo ha portato al secondo anno consecutivo senza qualificazione in Champions League.

Milan, la riorganizzazione interna

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Il Milan si trova nel pieno di una riorganizzazione interna: si cercano un nuovo allenatore, un direttore sportivo, un amministratore delegato e un direttore tecnico. Per la panchina i colloqui hanno riguardato Oliver Glasner, Mauricio Pochettino e Arne Slot, oltre alla pista 'araba' che porta a Matthias Jaissle. In questo scenario si inserisce anche il sollecito della FIGC, che ha ricordato al club la scadenza del 16 giugno per l'iscrizione al prossimo campionato.

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Il messaggio di Leao e le prospettive di mercato

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A confermare la fine del ciclo si aggiungono le dichiarazioni di Rafael Leao. Il numero 10 portoghese ha espresso chiaramente la volontà di essere ceduto dopo sette stagioni in rossonero, dichiarando di aver dato tutto al Milan e di essere pronto per una nuova avventura. Per il suo futuro restano concrete le opzioni in Premier League e in Liga, senza escludere l'interesse dei club turchiGalatasaray e Fenerbahce.

La pianificazione futura

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Leao non è l'unico, ci sono ulteriori incertezze legate sul futuro di altri giocatori chiave. Anche Luka Modric e Adrien Rabiot sembrano destinati a lasciare il Milan in estate. Le strategie tecniche e soprattutto economiche degli ultimi anni hanno ridefinito gli obiettivi sportivi della squadra rispetto al nucleo che aveva vinto il titolo nel 2022. E che Cardinale non ci venga a raccontare che è arrabbiato per non aver vinto lo scudetto, perché questa squadra non era costruita per quello. Quando parti per arrivare quarto, purtroppo, è possibile inciampare e fallire l'obiettivo: gli ultimi due anni ne sono la dimostrazione.

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