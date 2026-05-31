Il messaggio di Leao e le prospettive di mercato—
A confermare la fine del ciclo si aggiungono le dichiarazioni di Rafael Leao. Il numero 10 portoghese ha espresso chiaramente la volontà di essere ceduto dopo sette stagioni in rossonero, dichiarando di aver dato tutto al Milan e di essere pronto per una nuova avventura. Per il suo futuro restano concrete le opzioni in Premier League e in Liga, senza escludere l'interesse dei club turchiGalatasaray e Fenerbahce.
La pianificazione futura—
Leao non è l'unico, ci sono ulteriori incertezze legate sul futuro di altri giocatori chiave. Anche Luka Modric e Adrien Rabiot sembrano destinati a lasciare il Milan in estate. Le strategie tecniche e soprattutto economiche degli ultimi anni hanno ridefinito gli obiettivi sportivi della squadra rispetto al nucleo che aveva vinto il titolo nel 2022. E che Cardinale non ci venga a raccontare che è arrabbiato per non aver vinto lo scudetto, perché questa squadra non era costruita per quello. Quando parti per arrivare quarto, purtroppo, è possibile inciampare e fallire l'obiettivo: gli ultimi due anni ne sono la dimostrazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA