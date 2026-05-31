Il futuro della panchina del Milan è ancora in bilico, ma il cerchio dei candidati comincia a stringersi. Arne Slot è stato esonerato dal Liverpool, che ha chiuso la Premier League al quinto posto. Al suo posto, i 'Reds' hanno deciso di puntare su Andoni Iraola. Quest'ultimo era un obiettivo anche dei rossoneri, ma ora le attenzioni di Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic si sono riversate sull'allenatore olandese, diventato una delle prime scelte per guidare il nuovo ciclo del club, insieme a Oliver Glasner, Mauricio Pochettino e Matthias Jaissle. Se Slot dovesse approdare al Milan, potrebbe ritrovare una sua vecchia conoscenza: Santiago Gimenez.