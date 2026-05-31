Caro Leao, ti sembra questo il modo e il momento di salutare il Milan? Non è così che sarebbe dovuta finire
I numeri storici del binomio Slot-Gimenez in Olanda—
L'eventuale sbarco del tecnico a Milanello consentirebbe di riattivare il feeling immediato visto al Feyenoord con Santiago Gimenez. Sotto la sua gestione, l'attaccante messicano ha collezionato 105 presenze e 65 gol totali, vincendo un'Eredivisie e una Coppa d'Olanda. I dati certificano l'impatto del "Bebote" a Rotterdam:
Numeri che hanno convinto il Milan a sborsare 30 milioni di euro per acquistarlo a gennaio 2025.
L'impatto sulla rosa e la chance di rilancio per il messicano—
L'innesto di Slot richiederebbe investimenti mirati per adattare i giocatori alla difesa a quattro rispetto al 3-5-2 utilizzato da Allegri. Chi potrebbe trarre il massimo beneficio da questa rivoluzione è proprio Gimenez. La parentesi milanista del centravanti è stata finora deludente, culminata con zero reti nell'ultimo campionato, ma l'arrivo del suo vecchio allenatore rappresenta la chiave per ritrovare i gol e i movimenti all'interno dell'area che lo avevano reso celebre in Europa. Se il tecnico olandese non dovesse approdare sulla panchina del Milan, invece, l'attaccante messicano potrebbe lasciare Milano in estate. La sensazione, è che tutto dipenda da chi sarà la nuova guida tecnica del Diavolo.
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