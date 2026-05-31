Il fallimento sul campo e l'ambiente tossico: "I risultati sul campo non hanno alcun senso. Non puoi vincere appena una partita su quattro contro avversarie che non hanno più nulla da chiedere al campionato, venendo persino dominato nel gioco. In questi anni il Milan è stato un vero e proprio rettiliario. Ho avuto modo di parlare sia con Moncada che con Allegri. Entrambi si sentono quasi liberati da tutti questi veleni. Non sto esagerando affatto. Ormai era diventato un tutti contro tutti".