La Pimenta ha proposto a Ibrahimović un "ticket" di altissimo profilo che risolverebbe in un colpo solo due caselle fondamentali:
Lo scontro interno: perché Zlatan dice "no" a Ralf Rangnick—
L'opzione Slot-Planes sponsorizzata da Ibrahimović si scontra frontalmente con la linea aziendale di Massimo Calvelli. L'uomo di fiducia di RedBird spinge con insistenza per affidare l'intera area tecnica a Ralf Rangnick. Lo svedese, tuttavia, si oppone fermamente a questa soluzione per motivi politici e gestionali.
Rangnick ha chiesto pieni poteri decisionali: una centralizzazione assoluta che andrebbe a supervisionare il mercato, lo scouting e la scelta dell'allenatore. Un'egemonia totale che finirebbe per depotenziare drasticamente il raggio d'azione di Ibrahimović, il quale ha invece l'assoluta intenzione di incidere direttamente sulle scelte del club.
Il piano B teutonico: il bivio di Rangnick e il summit con Glasner—
La giornata di domani sarà lo spartiacque definitivo per la pista tedesca. Rangnick incontrerà la Federazione austriaca per discutere il rinnovo come CT; se dovesse liberarsi per il Milan, ha già pronte le sue "creature calcistiche" formate nella galassia Red Bull per la panchina:
Calciomercato: Leão ufficializza l'addio, Maignan e Rabiot in bilico—
Il vuoto di potere societario sta provocando scossoni pesantissimi anche nello spogliatoio, con i senatori pronti a fare le valigie di fronte all'assenza della Champions League.
Dal ritiro USA: Christian Pulisic rompe il silenzio sulla crisi—
A gettare acqua sul fuoco ci ha pensato Christian Pulisic dal ritiro della nazionale statunitense. L'attaccante ha ripercorso la sua tormentata stagione, divisa tra un girone d'andata devastante e un crollo verticale da gennaio in poi. Ai microfoni di ESPN, Pulisic ha rifiutato alibi tattici o personali: “È stato un periodo difficile per me e per la squadra, ma lavoro ogni giorno per migliorare e tengo la testa alta. Ora guardo solo avanti”. Lo statunitense resta uno dei pochissimi punti fermi da cui RedBird intende far ripartire il progetto tecnico.
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