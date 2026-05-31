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Milan, le Top News della mattina: Ibra ribalta i piani, Leão annuncia l’addio e spunta il nuovo allenatore

Le notizie più importanti (Top News) sul Milan nella mattina di oggi, domenica 31 maggio 2026
Milan, le Top News della mattina di oggi, domenica 31 maggio 2026: Zlatan Ibrahimović valuta Arne Slot in coppia con Ramón Planes e storce il naso per Ralf Rangnick, mentre Rafael Leão ufficializza il suo addio nel calciomercato estivo
Daniele Triolo Redattore 

La domenica in casa rossonera delinea i contorni di una vera e propria rifondazione senza precedenti. Le Top News raccolte sul Milan nella mattina di oggi, domenica 31 maggio 2026, confermano che il Diavolo si trova di fronte a un bivio storico. Non si tratta soltanto di scegliere il nuovo allenatore, ma di risolvere una profonda guerra di potere interna che sta ridisegnando l'organigramma e il destino dei principali top player in rosa.

Panchina e dirigenza: l'asse Ibrahimović-Pimenta e la clamorosa idea Arne Slot

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La novità più calda delle ultime ore porta la firma di Zlatan Ibrahimović. Il Senior Advisor rossonero sta studiando una contro-strategia di respiro internazionale sfruttando i suoi storici canali diplomatici. Al centro dei dialoghi c'è la figura di Rafaela Pimenta, l'agente che ha ereditato l'impero di Mino Raiola.

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La Pimenta ha proposto a Ibrahimović un "ticket" di altissimo profilo che risolverebbe in un colpo solo due caselle fondamentali:

  • In panchina: Arne Slot. Il tecnico olandese, fresco di esonero dal Liverpool nonostante la vittoria della Premier League nel 2025, è libero e pronto a rimettersi in gioco in un progetto centrale.

  • In dirigenza: Ramón Planes. L'esperto direttore sportivo spagnolo, con un passato importante al Barcellona e al Tottenham, è in uscita dall'Al-Ittihad e andrebbe a ricoprire il ruolo di DS.

    • Lo scontro interno: perché Zlatan dice "no" a Ralf Rangnick

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    L'opzione Slot-Planes sponsorizzata da Ibrahimović si scontra frontalmente con la linea aziendale di Massimo Calvelli. L'uomo di fiducia di RedBird spinge con insistenza per affidare l'intera area tecnica a Ralf Rangnick. Lo svedese, tuttavia, si oppone fermamente a questa soluzione per motivi politici e gestionali.

    Rangnick ha chiesto pieni poteri decisionali: una centralizzazione assoluta che andrebbe a supervisionare il mercato, lo scouting e la scelta dell'allenatore. Un'egemonia totale che finirebbe per depotenziare drasticamente il raggio d'azione di Ibrahimović, il quale ha invece l'assoluta intenzione di incidere direttamente sulle scelte del club.

    Il piano B teutonico: il bivio di Rangnick e il summit con Glasner

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    La giornata di domani sarà lo spartiacque definitivo per la pista tedesca. Rangnick incontrerà la Federazione austriaca per discutere il rinnovo come CT; se dovesse liberarsi per il Milan, ha già pronte le sue "creature calcistiche" formate nella galassia Red Bull per la panchina:

  • Oliver Glasner: il tecnico, reduce dai successi europei con il Crystal Palace, è il candidato principale ed è già atteso per un summit con la dirigenza martedì.

  • Matthias Jaissle: rappresenta l'alternativa giovane, attualmente alla guida dell'Al-Ahli, dal cui contratto può liberarsi previa versamento di una clausola risolutoria di 6 milioni di euro.

    • Calciomercato: Leão ufficializza l'addio, Maignan e Rabiot in bilico

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    Il vuoto di potere societario sta provocando scossoni pesantissimi anche nello spogliatoio, con i senatori pronti a fare le valigie di fronte all'assenza della Champions League.

  • L'annuncio di Rafael Leão: ai microfoni della tv portoghese Sport TV, il numero 10 ha ufficializzato la sua volontà di lasciare il Milan in estate per tentare una nuova sfida in un altro campionato.

  • Il rebus Maignan e Rabiot: anche il portiere francese (che aveva rinnovato fino al 2031 solo per il progetto legato ad Allegri e allo staff dei portieri) e il centrocampista suo connazionale (attratto dalla sponda Napoli) sono considerati probabili partenti.

  • Il mancato rinnovo di Modrić: non dovrebbe arrivare il prolungamento fino al 2027. Opzione più probabile, il ritiro dal calcio giocato dopo i Mondiali e un nuovo incarico nel Real Madrid, se Florentino Pérez dovesse vincere di nuovo le elezioni.

  • La valutazione di Pavlović: Il difensore serbo, autore di un'ottima stagione e richiestissimo in Premier League, verrà sacrificato dalla proprietà solo di fronte a offerte superiori ai 60 milioni di euro.

    • Dal ritiro USA: Christian Pulisic rompe il silenzio sulla crisi

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    A gettare acqua sul fuoco ci ha pensato Christian Pulisic dal ritiro della nazionale statunitense. L'attaccante ha ripercorso la sua tormentata stagione, divisa tra un girone d'andata devastante e un crollo verticale da gennaio in poi. Ai microfoni di ESPN, Pulisic ha rifiutato alibi tattici o personali: “È stato un periodo difficile per me e per la squadra, ma lavoro ogni giorno per migliorare e tengo la testa alta. Ora guardo solo avanti”. Lo statunitense resta uno dei pochissimi punti fermi da cui RedBird intende far ripartire il progetto tecnico.

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