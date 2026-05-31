Rangnick ha chiesto pieni poteri decisionali : una centralizzazione assoluta che andrebbe a supervisionare il mercato, lo scouting e la scelta dell'allenatore. Un'egemonia totale che finirebbe per depotenziare drasticamente il raggio d'azione di Ibrahimović, il quale ha invece l'assoluta intenzione di incidere direttamente sulle scelte del club.

La giornata di domani sarà lo spartiacque definitivo per la pista tedesca. Rangnick incontrerà la Federazione austriaca per discutere il rinnovo come CT; se dovesse liberarsi per il Milan, ha già pronte le sue "creature calcistiche" formate nella galassia Red Bull per la panchina:

Dal ritiro USA: Christian Pulisic rompe il silenzio sulla crisi

A gettare acqua sul fuoco ci ha pensato Christian Pulisic dal ritiro della nazionale statunitense. L'attaccante ha ripercorso la sua tormentata stagione, divisa tra un girone d'andata devastante e un crollo verticale da gennaio in poi. Ai microfoni di ESPN, Pulisic ha rifiutato alibi tattici o personali: “È stato un periodo difficile per me e per la squadra, ma lavoro ogni giorno per migliorare e tengo la testa alta. Ora guardo solo avanti”. Lo statunitense resta uno dei pochissimi punti fermi da cui RedBird intende far ripartire il progetto tecnico.