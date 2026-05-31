Il giornalista sportivo Francesco Letizia (Sportitalia) boccia la rivoluzione rossonera: "Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimović senza idee e rifiutati dai big". I dettagli dell'invettiva che ha portato sul suo canale ufficiale su 'YouTube'

A una settimana esatta dal licenziamento in tronco del vecchio organigramma (Furlani, Moncada, Tare e Allegri), la gestione della transizione societaria in casa Milan finisce al centro di un durissimo attacco mediatico. Le manovre del proprietario di RedBird, Gerry Cardinale, e del suo Senior Advisor, Zlatan Ibrahimović, finora hanno prodotto una serie di rifiuti eccellenti (Andoni Iraola e Xavi) e una profonda spaccatura interna sulla candidatura di Ralf Rangnick nel ruolo di direttore tecnico del club.