La trattativa per la rifondazione tecnica del Milan è arrivata alla stretta finale. Nelle prossime ore è attesa la risposta definitiva di Ralf Rangnick alla proposta di assumere la direzione tecnica del club. Il manager tedesco ha da tempo dettato le sue condizioni: pieni poteri decisionali e zero interferenze. Una richiesta che sembrava aver creato un muro insormontabile con Zlatan Ibrahimović, ma che nelle ultime ore ha registrato una clamorosa e inaspettata svolta interna.