PIANETAMILAN news milan ultime notizie Ufficiale, Glasner lascia il Crystal Palace: “Porto con me tanti bei ricordi”. A Milano?

ULTIME MILAN NEWS

Ufficiale, Glasner lascia il Crystal Palace: “Porto con me tanti bei ricordi”. A Milano?

Oliver Glasner, ex allenatore Crystal Palace, piace al Milan per la panchina
Oliver Glasner lascia il Crystal Palace con una lettera commovente dopo 2 stagioni e 3 trofei all'attivo. Il tecnico austriaco è pronto eventualmente per il Milan, che incontrerà stasera per la prima volta
Daniele Triolo Redattore 

Adesso non ci sono più ostacoli formali: Oliver Glasner è ufficialmente libero e pronto per il Milan. A poche ore dal summit con la dirigenza rossonera, l'allenatore austriaco ha salutato definitivamente il Crystal Palace. Lo ha fatto attraverso una toccante lettera aperta pubblicata sul sito ufficiale delle Eagles, un manifesto di leadership e mentalità che spiega perfettamente perché Gerry Cardinale e Ralf Rangnick abbiano scelto proprio lui per il dopo Massimiliano Allegri.

Il saluto di Glasner a Londra: "Me ne vado da londinese del sud"

—  

Arrivato a Selhurst Park nel mezzo di scetticismo generale, Glasner lascia l'Inghilterra dopo un biennio straordinario, culminato con la storica vittoria della Conference League a Lipsia. Nella sua lettera d'addio, il tecnico ha voluto ringraziare l'intera comunità. Ecco qui un estratto:

LEGGI ANCHE

"È difficile spiegare cosa provo lasciando il Crystal Palace, ma è stato un privilegio. Sono arrivato da estraneo, ora mi sento un londinese del sud. Più dei trofei, ciò di cui sono più orgoglioso è far parte di una squadra che abbiamo costruito insieme. Porto con me bei ricordi. Abbiamo dimostrato che il Crystal Palace può lottare a testa alta contro le migliori squadre in patria e in tutta Europa. Vi auguro il meglio".

Le parole del tecnico certificano la creazione di una mentalità vincente e di un'unione d'intenti con l'ambiente, caratteristiche gestionali che la proprietà RedBird sta disperatamente cercando per ricompattare la tifoseria milanista, attualmente in aperta rivolta.

I numeri del biennio inglese: una macchina da gol

—  

L'impatto di Glasner sulla Premier League non si è limitato alle splendide parole, ma è supportato da statistiche d'eccellenza. Il tecnico austriaco lascia Londra con una bacheca arricchita da ben tre trofei (F.A. Cup, Community Shield e Conference League) e uno score complessivo di altissimo livello:

Dato StatisticoFattore Glasner al Palace
Partite Totali121
Vittorie Complessive53
Media Punti a Partita1,59
Media Gol Segnati1,60 a match
Media Gol Subiti1,29 a match

Semaforo verde per il Milan: cosa succede ora

—  

L'addio immediato alle Eagles non è un fulmine a ciel sereno. Il tempismo perfetto conferma che la pista rossonera è caldissima. Avendo rinunciato alla panchina del Crystal Palace – e alla possibilità di guidarlo nella prossima Europa League – Glasner ha rimosso l'ultimo vincolo burocratico. RedBird ha ora la strada spianata per affondare il colpo decisivo e consegnargli le chiavi tattiche del Milan per la stagione 2026-2027.

Leggi anche
Milan, spuntano i dettagli sull’incontro con Glasner: le ultime da Fabrizio Romano
Milan, un maxischermo al Times Square per contestare Cardinale: l’ultima idea dei tifosi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA