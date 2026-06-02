Adesso non ci sono più ostacoli formali: Oliver Glasner è ufficialmente libero e pronto per il Milan. A poche ore dal summit con la dirigenza rossonera, l'allenatore austriaco ha salutato definitivamente il Crystal Palace. Lo ha fatto attraverso una toccante lettera aperta pubblicata sul sito ufficiale delle Eagles, un manifesto di leadership e mentalità che spiega perfettamente perché Gerry Cardinale e Ralf Rangnick abbiano scelto proprio lui per il dopo Massimiliano Allegri.