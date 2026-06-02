L'appuntamento con Glasner e le tempistiche del club — "È arrivato il giorno del faccia a faccia tra Oliver Glasner e il Milan. Bisogna specificare che l'austriaco non è l'unico candidato in corsa per la panchina del Diavolo. La dirigenza rossonera ha già avviato colloqui con altri allenatori, ne sta incontrando diversi in queste ore e continuerà a farlo nei prossimi giorni. Il Milan si sta prendendo tutto il tempo necessario per fare la scelta corretta."

I dettagli logistici e il luogo segreto dell'incontro — "Secondo quanto mi risulta, il vertice con l'allenatore austriaco si terrà questa sera. Il colloquio non andrà in scena a Milano e in nessuna altra città italiana. Allo stesso tempo, i dirigenti non voleranno nemmeno in Austria per vederlo. L'incontro è stato fissato in una terza località ancora segreta. Vedremo quali saranno gli esiti di questo contatto e quale direzione deciderà di prendere il Milan per il futuro della propria panchina."

Glasner, una richiesta di Rangnick — Come raccolto dalla nostra redazione, il nome di Glasner è stato indicato da Ralf Rangnick. L'attuale CT della Nazionale austriaca è il candidato numero uno per diventare il nuovo direttore tecnico del Milan, ma prima ci sono da risolvere alcune questioni. I due hanno già lavorato insieme nell'universo RedBull: Rangnick è stato direttore sportivo di RB Lipsia e RB Salisburgo dal 2012 al 2020 e Glasner è stato vice-allenatore del club austriaco dal 2012 al 2014. Un binomio che potrebbe ricomporsi in rossonero per provare a rilanciare un progetto tecnico che ha toccato il punto più basso degli ultimi anni.