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Milan, spuntano i dettagli sull’incontro con Glasner: le ultime da Fabrizio Romano

Oliver Glasner, allenatore
Le ultime da Fabrizio Romano sull'imminente summit tra il Milan e Oliver Glasner: orario, luogo e le sensazioni sulla possibile fumata bianca
Redazione PM

Il Milan è alla ricerca di un nuovo allenatore a cui affidare la panchina in vista della prossima stagione. Tra i vari candidati, uno dei nomi in cima alla lista è quello di Oliver Glasner, tecnico tedesco classe 1974, reduce dalla vittoria della Conference League con il Crystal Palace. Il club ha fissato un incontro con l'entourage dell'allenatore per la giornata di oggi, martedì 2 giugno 2026. L'obiettivo è quello di illustrare il progetto rossonero e capire l'eventuale disponibilità di Glasner ad accettare l'incarico.

Milan, Fabrizio Romano sull'incontro con Glasner

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A fornire ulteriori dettagli sull'imminente summit, ci ha pensato Fabrizio Romano. Il noto esperto di calciomercato ha specificato che l'incontro non si terrà a Milano, prima di annunciare l'orario in cui le due parti si incontreranno. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni rilasciate nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube.

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L'appuntamento con Glasner e le tempistiche del club

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"È arrivato il giorno del faccia a faccia tra Oliver Glasner e il Milan. Bisogna specificare che l'austriaco non è l'unico candidato in corsa per la panchina del Diavolo. La dirigenza rossonera ha già avviato colloqui con altri allenatori, ne sta incontrando diversi in queste ore e continuerà a farlo nei prossimi giorni. Il Milan si sta prendendo tutto il tempo necessario per fare la scelta corretta."

I dettagli logistici e il luogo segreto dell'incontro

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"Secondo quanto mi risulta, il vertice con l'allenatore austriaco si terrà questa sera. Il colloquio non andrà in scena a Milano e in nessuna altra città italiana. Allo stesso tempo, i dirigenti non voleranno nemmeno in Austria per vederlo. L'incontro è stato fissato in una terza località ancora segreta. Vedremo quali saranno gli esiti di questo contatto e quale direzione deciderà di prendere il Milan per il futuro della propria panchina."

Glasner, una richiesta di Rangnick

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Come raccolto dalla nostra redazione, il nome di Glasner è stato indicato da Ralf Rangnick. L'attuale CT della Nazionale austriaca è il candidato numero uno per diventare il nuovo direttore tecnico del Milan, ma prima ci sono da risolvere alcune questioni. I due hanno già lavorato insieme nell'universo RedBull: Rangnick è stato direttore sportivo di RB Lipsia e RB Salisburgo dal 2012 al 2020 e Glasner è stato vice-allenatore del club austriaco dal 2012 al 2014. Un binomio che potrebbe ricomporsi in rossonero per provare a rilanciare un progetto tecnico che ha toccato il punto più basso degli ultimi anni.

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