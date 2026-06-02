Eintracht Francoforte: la storica conquista dell'Europa League nel 2022, un cammino europeo perfetto che ha consacrato il suo calcio verticale.

Crystal Palace: un biennio straordinario in Inghilterra condito dalla vittoria di ben tre trofei oltremanica (F.A. Cup, Community Shield e UEFA Conference League), che ne hanno certificato l'adattamento ai ritmi della Premier League.

Questo background ha scatenato una vera e propria asta internazionale: Glasner ha già effettuato un colloquio esplorativo con il Bayer Leverkusen ed è finito nel mirino di un altro top club inglese. Tuttavia, il fascino della Serie A e l'opportunità di rilanciare un club blasonato come il Milan rimangono in cima alle preferenze del tecnico.

Il fattore Rangnick e lo studio della rosa rossonera — L'identikit di Glasner non è affatto casuale. Il tecnico austriaco è cresciuto sotto l'ala protettrice di Ralf Rangnick, facendo da vice al Salisburgo nel 2012. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, Glasner si presenterà all'incontro con Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimović con un dossier completo sull'attuale rosa del Milan, analizzata nei minimi dettagli insieme al suo staff per individuare i correttivi necessari sul mercato.

Esiste tuttavia un dettaglio fondamentale: l'arrivo di Glasner a Milano non è legato a doppio filo al destino del suo mentore. Segnalato da Rangnick insieme al profilo di Matthias Jaissle, Glasner gode di una totale autonomia professionale ed è stimato dalla proprietà RedBird a prescindere. Il tecnico potrebbe dunque firmare con il Diavolo anche nell'eventualità in cui saltasse l'accordo per portare Rangnick alla direzione tecnica.

L'incontro decisivo: vertice per sbloccare il futuro — Il faccia a faccia odierno servirà a valutare la convergenza economica e di visione. La dirigenza rossonera è fortemente attratta dalla sua filosofia basata sull'intensità di gioco e sulla valorizzazione dei giovani talenti, elementi cardine della filosofia aziendale di RedBird. Resta da capire se il meeting si trasformerà subito in un'accelerata decisiva per la firma o se si tratterà di un primo, fondamentale round per gettare le basi del Milan del futuro.