Le cifre del braccio di ferro: la strategia di Gerry Cardinale—
Il dialogo tra i legali delle due parti è bloccato in una complessa partita a scacchi. Allegri ha già in mano un principio di accordo biennale con il Napoli (4,5 milioni netti più bonus a stagione), elemento che dovrebbe favorire l'addio, ma il tecnico non intende fare sconti sul pregresso. Secondo quanto rivelato dal Corriere della Sera, le posizioni sono così delineate:
Il rischio finanziario: quanto costa al Milan un anno sabbatico di Allegri?—
Se le parti non dovessero trovare un punto d'incontro, Allegri ha minacciato di rimanere fermo per un'intera stagione. Per il Milan si tratterebbe dello scenario peggiore dal punto di vista del bilancio societario. L'impatto economico a bilancio per l'anno sabbatico del vecchio staff tecnico sarebbe devastante:
|Voce di Costo
|Impatto Lordo per il Club
|Stipendio Massimiliano Allegri
|10.600.000 €
|Stipendio Staff Tecnico
|3.000.000 €
|Costo Totale Rischio
|13.600.000 €
Contatti decisivi: si cerca la fumata bianca sull'asse Milano-Napoli—
L'immobilità non conviene a nessuno: il Milan ha bisogno di liberare spazio salariale per avviare il nuovo corso tecnico, mentre Allegri vuole sposare il progetto Napoli senza perdere tempo prezioso sul lavoro. Un nuovo vertice decisivo tra i legali è fissato per la giornata di domani. La sensazione diffusa nell'ambiente è che si possa giungere a una transazione a metà strada, evitando le vie legali e sbloccando definitivamente il domino delle panchine in Serie A.
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