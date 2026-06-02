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Guerra di cifre con il Milan: Allegri minaccia il blocco da 13 milioni. Il Napoli attende

Massimiliano Allegri, ex allenatore AC Milan, è pronto a firmare con il Napoli
Braccio di ferro tra il Milan e Massimiliano Allegri per la risoluzione del contratto del tecnico livornese: RedBird offre 500mila euro di buonuscita, l'allenatore ne chiede 5 lordi. Tutti i dettagli del rischio economico in questo articolo
Daniele Triolo Redattore 

La rivoluzione totale in casa Milan è ormai realtà. Con un comunicato che ha sconvolto gli equilibri del calcio italiano, la proprietà RedBird ha azzerato l'intero vertice societario e tecnico, licenziando con effetto immediato l'AD Giorgio Furlani, il DT Geoffrey Moncada, il DS Igli Tare e l'allenatore Massimiliano Allegri. Se l'allontanamento dei dirigenti segna una netta transizione aziendale, è il braccio di ferro legale ed economico con il tecnico livornese a tenere sotto scacco le casse di Via Aldo Rossi.

Il licenziamento di Allegri: la formale PEC di Scaroni e i nodi contrattuali

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Dopo il primo annuncio, il Presidente Paolo Scaroni ha formalizzato l'esonero di Massimiliano Allegri tramite PEC. Tuttavia, l'esonero non cancella gli obblighi finanziari: l'allenatore è infatti legato al Milan da un contratto blindato fino al 30 giugno 2027, con un ingaggio pesante da 5 milioni di euro netti a stagione. Senza un accordo di risoluzione consensuale, il club rossonero rischia un salasso economico senza precedenti per un tecnico non più in carica.

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Le cifre del braccio di ferro: la strategia di Gerry Cardinale

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Il dialogo tra i legali delle due parti è bloccato in una complessa partita a scacchi. Allegri ha già in mano un principio di accordo biennale con il Napoli (4,5 milioni netti più bonus a stagione), elemento che dovrebbe favorire l'addio, ma il tecnico non intende fare sconti sul pregresso. Secondo quanto rivelato dal Corriere della Sera, le posizioni sono così delineate:

  • La proposta del Milan: Gerry Cardinale rifiuta l'idea di concedere una buonuscita milionaria. Il club offre circa 500mila euro, ovvero la differenza netta che l'allenatore perderebbe nel primo anno di contratto passando dal Milan al Napoli.

  • La controproposta di Allegri: Il tecnico chiede una liquidazione immediata di 5 milioni di euro lordi: 2 milioni per sé e 3 milioni da destinare alla transazione del suo staff tecnico.

    • Il rischio finanziario: quanto costa al Milan un anno sabbatico di Allegri?

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    Se le parti non dovessero trovare un punto d'incontro, Allegri ha minacciato di rimanere fermo per un'intera stagione. Per il Milan si tratterebbe dello scenario peggiore dal punto di vista del bilancio societario. L'impatto economico a bilancio per l'anno sabbatico del vecchio staff tecnico sarebbe devastante:

    Voce di CostoImpatto Lordo per il Club
    Stipendio Massimiliano Allegri10.600.000 €
    Stipendio Staff Tecnico3.000.000 €
    Costo Totale Rischio13.600.000 €

    Contatti decisivi: si cerca la fumata bianca sull'asse Milano-Napoli

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    L'immobilità non conviene a nessuno: il Milan ha bisogno di liberare spazio salariale per avviare il nuovo corso tecnico, mentre Allegri vuole sposare il progetto Napoli senza perdere tempo prezioso sul lavoro. Un nuovo vertice decisivo tra i legali è fissato per la giornata di domani. La sensazione diffusa nell'ambiente è che si possa giungere a una transazione a metà strada, evitando le vie legali e sbloccando definitivamente il domino delle panchine in Serie A.

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