La rivoluzione totale in casa Milan è ormai realtà. Con un comunicato che ha sconvolto gli equilibri del calcio italiano, la proprietà RedBird ha azzerato l'intero vertice societario e tecnico, licenziando con effetto immediato l'AD Giorgio Furlani, il DT Geoffrey Moncada, il DS Igli Tare e l'allenatore Massimiliano Allegri. Se l'allontanamento dei dirigenti segna una netta transizione aziendale, è il braccio di ferro legale ed economico con il tecnico livornese a tenere sotto scacco le casse di Via Aldo Rossi.