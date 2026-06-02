La tournée in Australia e l'attesissimo derby di Sydney—
Subito dopo il match in Scozia, la squadra decollerà alla volta dell'Australia per una permanenza di circa 8-9 giorni. Un viaggio strategico per il consolidamento del brand rossonero nel mercato dell'Asia-Pacifico. Il programma della tournée prevede due tappe fondamentali.
Dall'Indonesia alla Polonia: i big match contro Chelsea e Manchester United—
Il rientro verso l'Europa prevede una sosta strategica a Giacarta, in Indonesia. L'8 agosto il Milan sfiderà il Chelsea, in un match esibizione che richiamerà il grande pubblico asiatico, da sempre bacino commerciale di riferimento per il fondo RedBird.
L'ultimo, definitivo collaudo prima del via ufficiale della Serie A si disputerà invece il 15 agosto a Breslavia, in Polonia. L'avversario sarà il Manchester United, in una classica del calcio europeo che servirà al nuovo allenatore per trarre le ultime indicazioni tattiche e delineare la formazione titolare.
|Data
|Avversario
|Località
|26 Luglio
|Celtic Glasgow
|Glasgow (Scozia)
|Da definire
|Perth Glory (Porte chiuse)
|Perth (Australia)
|5 Agosto
|Inter
|Sydney (Australia)
|8 Agosto
|Chelsea
|Giacarta (Indonesia)
|15 Agosto
|Manchester United
|Breslavia (Polonia)
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