Nonostante il caos societario, il Milan definisce le amichevoli estive: dalle sfide in Australia con l'Inter ai match contro Chelsea e Manchester United. Prima, però, ci sarà un test molto imporante a Glasgow (Scozia) contro il Celtic

Il Milan sta vivendo uno dei momenti più paradossali della sua storia recente. Mentre la proprietà guidata da Gerry Cardinale sta completando una vera e propria epurazione interna – che ha lasciato il club temporaneamente privo di un direttore tecnico, di un direttore sportivo e di un allenatore – la macchina commerciale di RedBird non può permettersi soste. È stato infatti reso noto il programma (non ancora definitivo) delle amichevoli del pre-campionato rossonero. Un tour globale ad altissimo rendimento economico ma ricco di insidie sportive.