PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Amichevoli estive, altro test per il Milan contro il Celtic. Poi tour in Australia e Indonesia

ULTIME MILAN NEWS

Amichevoli estive, altro test per il Milan contro il Celtic. Poi tour in Australia e Indonesia

Davide Bartesaghi e Alexis Saelemaekers, giocatori AC Milan, esultano per il gol del belga in Milan-Cagliari 1-2 di Serie A
Nonostante il caos societario, il Milan definisce le amichevoli estive: dalle sfide in Australia con l'Inter ai match contro Chelsea e Manchester United. Prima, però, ci sarà un test molto imporante a Glasgow (Scozia) contro il Celtic
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan sta vivendo uno dei momenti più paradossali della sua storia recente. Mentre la proprietà guidata da Gerry Cardinale sta completando una vera e propria epurazione interna – che ha lasciato il club temporaneamente privo di un direttore tecnico, di un direttore sportivo e di un allenatore – la macchina commerciale di RedBird non può permettersi soste. È stato infatti reso noto il programma (non ancora definitivo) delle amichevoli del pre-campionato rossonero. Un tour globale ad altissimo rendimento economico ma ricco di insidie sportive.

L'antipasto europeo: la sfida al Celtic a Glasgow

—  

Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, il calendario estivo del Milan si è arricchito di un ultimo, prestigioso test match prima del volo intercontinentale. Il 26 luglio i rossoneri scenderanno in campo a Glasgow per affrontare i campioni di Scozia del Celtic. Si tratterà del primo vero collaudo internazionale della stagione, fondamentale per testare la condizione atletica contro un avversario già avanti nella preparazione in vista dei preliminari europei.

LEGGI ANCHE

La tournée in Australia e l'attesissimo derby di Sydney

—  

Subito dopo il match in Scozia, la squadra decollerà alla volta dell'Australia per una permanenza di circa 8-9 giorni. Un viaggio strategico per il consolidamento del brand rossonero nel mercato dell'Asia-Pacifico. Il programma della tournée prevede due tappe fondamentali.

  • Perth Glory: un allenamento congiunto a porte chiuse, utile per smaltire il jet-lag e ritrovare il ritmo partita.

  • Il derby a Sydney: il piatto forte della spedizione australiana andrà in scena il 5 agosto, quando il Milan affronteranno l'Inter in un insolito e affascinante Derby di Milano in terra oceanica, davanti a decine di migliaia di tifosi locali.

    • Dall'Indonesia alla Polonia: i big match contro Chelsea e Manchester United

    —  

    Il rientro verso l'Europa prevede una sosta strategica a Giacarta, in Indonesia. L'8 agosto il Milan sfiderà il Chelsea, in un match esibizione che richiamerà il grande pubblico asiatico, da sempre bacino commerciale di riferimento per il fondo RedBird.

    L'ultimo, definitivo collaudo prima del via ufficiale della Serie A si disputerà invece il 15 agosto a Breslavia, in Polonia. L'avversario sarà il Manchester United, in una classica del calcio europeo che servirà al nuovo allenatore per trarre le ultime indicazioni tattiche e delineare la formazione titolare.

    DataAvversarioLocalità
    26 LuglioCeltic GlasgowGlasgow (Scozia)
    Da definirePerth Glory (Porte chiuse)Perth (Australia)
    5 AgostoInterSydney (Australia)
    8 AgostoChelseaGiacarta (Indonesia)
    15 AgostoManchester UnitedBreslavia (Polonia)

    Leggi anche
    Milan, ore decisive: Cardinale e Ibra incontrano il re delle coppe Glasner. E c’è una novità
    Milan, Rangnick mette il veto su Ibrahimović. Dal club filtra questa posizione dello svedese

    © RIPRODUZIONE RISERVATA