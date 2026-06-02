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Milan, Ibrahimović vota per il ‘ticket’ formato da Planes e Slot: contatti fittissimi con la Pimenta

Arne Slot, esonerato dal Liverpool, piace al Milan per la panchina
"Guerra interna" al Milan per il controllo dell'area tecnica del club rossonero: Massimo Calvelli e Gerry Cardinale scelgono la linea di Ralf Rangnick, mentre Zlatan Ibrahimović risponde con l'asse Ramón Planes-Arne Slot guidato da Rafaela Pimenta
Daniele Triolo Redattore 

L'allontanamento di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada non ha riportato la pace all'interno del Milan. Al contrario, le mura di Via Aldo Rossi continuano a essere il teatro di una silenziosa ma feroce lotta di potere tra fazioni interne. Cambiano gli interpreti sul palcoscenico societario, ma la dinamica profonda resta identica: la ricerca del controllo reale sulle scelte strategiche per il ciclo che si aprirà nella stagione 2026-2027.

La fazione Calvelli-Cardinale: il modello strutturato "alla tedesca"

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La prima corrente interna è guidata da Massimo Calvelli, il dirigente che ha ereditato alcune deleghe operative di Furlani. Corrente fortemente sostenuta dal proprietario di RedBird, Gerry Cardinale. Questa fazione spinge per l'ingaggio di Ralf Rangnick nel ruolo di direttore tecnico plenipotenziario. L'obiettivo è importare a Milano una filosofia societaria integrata, simile a modelli storici e vincenti.

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  • L'Ajax degli anni '70: centralità assoluta della filosofia di gioco identica in ogni categoria.

  • Il Barcellona degli anni '90: una struttura piramidale rigida e codificata.

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    • In questo scenario, Rangnick avrebbe il potere di plasmare l'intera area tecnica, partendo dalla Prima Squadra fino all'attività di base del settore giovanile.

    La contromossa di Ibrahimović: la difesa del ruolo e l'asse delle procure

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    Sul fronte opposto si posiziona Zlatan Ibrahimović. Il Senior Advisor di RedBird sa perfettamente che l'insediamento di un manager accentratore come Rangnick ridurrebbe a zero il suo spazio di manovra e il suo peso specifico nelle scelte di mercato. Pur non avendo una carica ufficiale nell'organigramma aziendale, lo svedese sta facendo valere la propria influenza proponendo una via alternativa, legata a una fitta rete di contatti internazionali.

    Ibrahimović sponsorizza l'ingaggio di Ramón Planes come nuovo direttore sportivo. Il dirigente spagnolo, con un passato importante tra Barcellona, Betis e Tottenham, si è appena liberato dal ruolo operativo all'Al-Ittihad in Arabia Saudita, diventando consulente esterno e facilitando così un suo eventuale ritorno in Europa.

    Il fattore Rafaela Pimenta e l'idea Arne Slot per la panchina

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    Come evidenziato dal Corriere dello Sport, la strategia di Ibrahimović si completa con il nome per la panchina: Arne Slot. Il tecnico olandese, fresco vincitore della Premier League nel 2025, è tornato libero sul mercato dopo la fine della sua avventura al Liverpool e rappresenta un profilo di caratura internazionale assoluta.

    Dietro la combinazione Planes-Slot si muove la regia strategica di Rafaela Pimenta, erede legale dell'impero di Mino Raiola e legata da un'amicizia storica e da intensi contatti professionali con Ibrahimović. Sarebbe stata proprio l'agente a suggerire l'accoppiata allo svedese. Delineando così un Milan "alternativo" basato sulla forza delle grandi procure piuttosto che sulla fredda programmazione societaria tedesca.

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