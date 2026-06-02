|Giocatore
|Club Ospitante
|Riscatto Sfumato
|Stipendio Netto
|Valore Residuo a Bilancio
|Ismaël Bennacer
|Dinamo Zagabria
|10.000.000 €
|4.000.000 €
|1.400.000 €
|Yunus Musah
|Atalanta
|23.500.000 €
|2.500.000 €
|8.000.000 €
|Samuel Chukwueze
|Fulham
|30.000.000 €
|4.000.000 €
|10.000.000 €
|TOTALE
|-
|63.500.000 €
|10.500.000 €
|19.400.000 €
L'analisi dei rendimenti: perché i club hanno detto no—
Il rendimento dei tre calciatori nel corso dell'ultima stagione spiega ampiamente la scelta delle rispettive società di non investire sui loro cartellini.
La strategia di RedBird: caccia alle plusvalenze per alleggerire il bilancio—
Il compito di gestire questa complessa situazione spetterà al nuovo allenatore che si insedierà sulla panchina rossonera. Il tecnico dovrà valutare se uno di questi profili potrà essere reinserito nel nuovo progetto tattico o se andranno tutti ceduti immediatamente.
Dal punto di vista aziendale, la cessione rappresenta la strada più logica per alleggerire il monte ingaggi, che per questi tre elementi pesa complessivamente per 10,5 milioni di euro netti a stagione. Inoltre, i valori residui a bilancio sono particolarmente bassi: Bennacer pesa 1,4 milioni, Musah 8 milioni e Chukwueze 10 milioni. Qualsiasi offerta superiore a queste cifre permetterà al Milan di incassare una preziosa plusvalenza, ossigeno puro per un mercato estivo che si preannuncia tutto in salita.
© RIPRODUZIONE RISERVATA