Calciomercato: Dinamo Zagabria, Atalanta e Fulham non riscattano Ismaël Bennacer, Yunus Musah e Samuel Chukwueze. Il Milan perde 63,5 milioni di euro e deve gestire i tre rientri a bilancio. Ecco il nostro approfondimento

Daniele Triolo Redattore 2 giugno 2026 (modifica il 2 giugno 2026 | 13:32)

Il mancato accesso alla prossima edizione della Champions League ha aperto una ferita profonda nei conti del Milan. Il danno economico immediato è stimato in 38,5 milioni di euro di mancati introiti, una cifra che l'ingresso in Europa League compensa solo parzialmente con un tesoretto di 14 milioni di euro. A complicare drasticamente la strategia finanziaria della proprietà RedBird si aggiunge ora un pesante effetto boomerang dal calciomercato: il triplo ritorno dai prestiti di Ismaël Bennacer, Yunus Musah e Samuel Chukwueze.

Il flop dei riscatti: sfumati 63,5 milioni di euro di entrate — Come rivelato dal Corriere dello Sport, Dinamo Zagabria, Atalanta e Fulham hanno comunicato ufficialmente la decisione di non esercitare il diritto di riscatto fissato l'estate scorsa. Secondo i dati di Transfermarkt, questo triplo dietrofront priva le casse rossonere di ben 63,5 milioni di euro di liquidità immediata, una somma che sarebbe stata interamente reinvestita sul mercato in entrata.