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Dall’Austria: “Rangnick, con te fino al 2028”, ma lui ha in testa solo il Milan. Ecco cosa sta succedendo

Ralf Rangnick, allenatore e direttore sportivo
I tifosi dell'Austria blindano Rangnick fino al 2028, ma il CT tentenna: l'offerta del Milan tenta in tecnico, che prende tempo e ci pensa
Redazione PM

Durante l'ultima amichevole pre-Mondiale contro la Tunisia, i tifosi dell'Austria hanno esposto uno striscione per chiedere il rinnovo di Rangnick: "Ralf, con te pronti per le isole #Euro2028", in riferimento all'Europeo in Gran Bretagna e Irlanda. "Non è un mistero che con l'Austria mi trovo bene", ha dichiarato il tecnico tedesco nel post-partita, ma la situazione è un po’ più complessa. Il rinnovo di contratto è sul tavolo, ma il CT non ha ancora firmato: la proposta del Milan può fare la differenza.

Il retroscena: l'incontro tra Rangnick e il Milan

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La scorsa settimana Ralf Rangnick ha incontrato personalmente Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic. Al tecnico tedesco classe 1958 è stato proposto il ruolo di direttore tecnico della squadra rossonera. L'ipotesi di assumere la guida dell'intera area sportiva milanista affascina molto il tedesco, che valuta la proposta come una nuova grande sfida per la propria carriera. Prima, però, ci sono alcune questioni da risolvere.

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I prossimi passaggi

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I contatti tra le parti non si sono interrotti e non si escludono nuovi colloqui nei prossimi giorni. La decisione definitiva sul futuro del tecnico è attesa a stretto giro: la situazione legata alla panchina e alla direzione tecnica del club dovrebbe chiarirsi entro la fine di questa settimana. Nonostante non abbia ancora formalmente accettato l'incarico, Rangnick ha già indicato i nomi di alcuni possibili allenatori. In cima alla lista ci sono Oliver Glasner, fresco di addio al Crystal Palace (in programma un incontro questa sera) e Matthias Jaissle, attualmente alla guida dell'Al-Ahli.

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