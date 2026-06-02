I prossimi passaggi

I contatti tra le parti non si sono interrotti e non si escludono nuovi colloqui nei prossimi giorni. La decisione definitiva sul futuro del tecnico è attesa a stretto giro: la situazione legata alla panchina e alla direzione tecnica del club dovrebbe chiarirsi entro la fine di questa settimana. Nonostante non abbia ancora formalmente accettato l'incarico, Rangnick ha già indicato i nomi di alcuni possibili allenatori. In cima alla lista ci sono Oliver Glasner, fresco di addio al Crystal Palace (in programma un incontro questa sera) e Matthias Jaissle, attualmente alla guida dell'Al-Ahli.