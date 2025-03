Il Milan potrebbe cambiare tantissimo nella prossima stagione. I rossoneri, al momento noni, corrono per entrare almeno in una coppa europea, ma ci potrebbe essere la rivoluzione. Rivoluzione che starebbe partendo in questi giorni, con la scelta del direttore sportivo e del nuovo allenatore (Allegri candidato molto forte). Scelte importanti saranno fatte anche su tre big del passato e del presente della squadra: Theo Hernandez, Rafael Leao e Mike Maignan. A fare il punti su questi giocatori ci ha pensato Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato. Ecco il passaggio sul terzino francese nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.