Milan, chi resta e chi parte con Allegri? Quattro colpi nel mirino

'La Gazzetta dello Sport' ha lanciato la bomba per la panchina del Milan : i rossoneri starebbero lavorando a un progetto con Massimiliano Allegri . La stessa rosea si chiede come potrebbe giocare l'ex bianconero. Si inizia l'analisi parlando dei giocatori già presenti e che potrebbero essere un fulcro anche del futuro possibile con Max. Si parte da Pulisic che ha dimostrato di potere fare tutto in attacco, per questo potrebbe essere un punto fermo. L'altro è Reijnders che sarebbe un centrocampista alla Pjanic, ovvero dai piedi buoni. Stessa cosa per Fofana , un mediano fisico a cui Allegri difficilmente potrebbe rinunciare.

Milan, Allegri il futuro? Ecco i perni. Tre nodi da sciogliere e quattro colpi

In difesa, continua il quotidiano, invece diventerebbero inamovibili Walker e Pavlovic. In attacco ci sarebbe totale fiducia per Santiago Gimenez, uomo d'area di rigore perfetto per Allegri. Altri nomi che potrebbero rientrare nel progetto: Tomori, Gabbia, Bondo e Thiaw. Per quanto riguarda i giovani come Camarda o Jimenez, Allegri non ha mai avuto problemi a lanciare i talenti alla Juventus. Facile immaginare di come non li avrebbe neanche al Milan. Secondo il quotidiano ci sarebbero due nodi da sciogliere: Leao e Theo Hernandez. Per il francese, indipendentemente dal pensiero da Allegri, senza rinnovo sarà addio a fine stagione. Secondo la rosea difficile che resti. Diverso il discorso per quanto riguarda Rafa: ad Allegri potrebbe piacere molto. In dubbio anche Maignan, ma Max potrebbe rilanciarlo. Per quanto riguarda Saelemaekers: il belga potrebbe essere ideale per Allegri. Il quotidiano poi non ipotizza nuovi colpi, ma fa il punto sulle posizione scoperte: un regista, un terzino sinistro, un centrocampista fisico e un'altra prima punta.