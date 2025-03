Milan, senti Onana: “Maignan il migliore in Italia. Mi ha aiutato tanto a …”

"Le partite più belle sono state quando sono arrivato all’Inter. Mike Maignan era il portiere dei nostri rivali. Ha vinto lo scudetto, è stato il campione d’Italia, il miglior portiere d’Italia. Io sono arrivato all’Inter e Simone Inzaghi ha detto: ‘Samir Handanovic sarà il mio portiere’. Sono arrivato e mi sentivo già in conflitto, m***a. Sono arrivato come numero due. Mike, indirettamente, mi ha fatto titolare. Abbiamo giocato il derby, Milan-Inter, e io ero in panchina. Dall'inizio della stagione non abbiamo vinto abbastanza, è stato un po' difficile. Simone Inzaghi non era contento, è stato un po' negativo, e poi abbiamo giocato contro il Milan. Abbiamo perso 3-2, e Samir Handanovic non ha giocato una partita brillante, ma Mike Maignan è stato grandioso, e i miei compagni di squadra stavano già iniziando a spingere: 'Dobbiamo farlo giocare', quindi è stata questa partita". LEGGI ANCHE: Probabili formazioni Lecce-Milan: Conceicao fa fuori anche Gimenez, che rivoluzione! >>>