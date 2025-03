Mike Maignan ha rimediato un turno di squalifica in campionato: salterà, pertanto, Lecce-Milan di sabato pomeriggio al 'Via del Mare'

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, nel pomeriggio di ieri, in casa Milan sia arrivata una brutta sorpresa dal comunicato ufficiale del Giudice Sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandrea, in merito le decisioni disciplinari dopo l'ultima giornata di campionato.