Calciomercato Milan, con Tare direttore sportivo arriva un suo pupillo

Sono giorni caldi, questi, per il futuro del Milan, sia in panchina sia per quanto concerne l'impostazione della prossima sessione estiva di calciomercato. Il club di Via Aldo Rossi, infatti, è sul punto di nominare una nuova figura all'interno del management: nella fattispecie, un direttore sportivo che vada ad integrarsi con il gruppo di lavoro già operativo nella società rossonera dall'estate 2023. Vale a dire quello composto da Giorgio Furlani (amministratore delegato) e Geoffrey Moncada (direttore tecnico), al quale si è aggiunto, nel dicembre dello stesso anno, Zlatan Ibrahimović (Senior Advisor per RedBird e Gerry Cardinale).