Calciomercato Milan, De Cuyper: dubbi sciolti. La richiesta iniziale

Calciomercato Milan, il destino di Theo Hernandez sembrerebbe essere già deciso. Il francese, in scadenza di contratto nel 2026, non dovrebbe rinnovare, nonostante la voglia del giocatore di restare a Milano. In estate dovrebbe dire addio al rossonero. In quel caso, la dirigenza dovrà farsi trovare pronta con il sostituto già individuato. Ecco di chi si tratta