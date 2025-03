Calciomercato Milan – Theo Hernandez, aria di addio: rinnovo in stallo, futuro incerto

Il rapporto tra Theo Hernandez e il Milan sembra essere giunto ai titoli di coda: rinnovo in stallo e futuro incerto, via?

Il rapporto tra Theo Hernandez e il Milan sembra essere giunto ai titoli di coda. Nonostante il terzino francese sia diventato il difensore più prolifico nella storia rossonera in Serie A, superando persino una leggenda come Paolo Maldini, il suo rendimento nell’ultimo anno e mezzo è stato ben al di sotto delle aspettative. Una flessione che avrebbe spinto il club a interrompere qualsiasi trattativa per il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2026.