Calciomercato Milan , aspettando i possibili cambiamenti dirigenziale, i rossoneri potrebbero presto cambiare faccia anche a livello di rosa. Senza il quarto posto ci potrebbero essere delle rivoluzioni in tutti i reparti compresa la difesa. Theo Hernandez , infatti, sarebbe il primo giocatore tra i big in bilico verso l'estate. Ed è per questo che si parla già con molto insistenza del suo possibile sostituto per il futuro del Milan. Tra gli obiettivi per la fascia sinistra, come scrive 'Il Corriere dello Sport', ci sarebbe il belga Maxim De Cuyper , 24enne del Club Bruges che intriga molto e potrebbe essere un rinforzo estivo.

Calciomercato Milan, De Cuyper: ecco la cifra. Per l'affondo manca una cosa

Con gli agenti del giocatore, continua il quotidiano, ci sarebbero stati contatti recenti per ribadire il gradimento nei confronti del calciatore, già ben propenso a passare al Milan in estate. Le sue recenti prestazioni in Champions League potrebbero fare lievitare il prezzo in alto, visto che il belga sarebbe già corteggiato da diverse squadre in Europa come Arsenal e West Ham, mentre in Italia ci sarebbe pure la Juventus. Il Milan potrebbe spingersi fino a 20 milioni, ma prima dell'affondo decisivo vorrebbe concretizzare l'acquisto del nuovo direttore sportivo, così scrive 'Il Corriere dello Sport'.