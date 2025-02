Milan, Theo Hernandez verso l’addio: De Cuyper il nome caldo per la fascia sinistra

De Cuyper, il profilo giusto per il dopo-Theo — Nato nel 2000 e cresciuto nelle giovanili del Bruges, De Cuyper ha esordito in prima squadra in Europa League a soli 20 anni. Dopo un prestito proficuo al Westerlo — dove ha collezionato numeri importanti con 15 gol e 11 assist in 64 presenze — è tornato al Bruges nell’estate del 2023, questa volta da titolare inamovibile.

Terzino sinistro di spinta, De Cuyper è apprezzato per la sua struttura fisica (183 cm), l’ottima corsa e la capacità di dare ritmo alla manovra offensiva. È anche un giocatore con un buon feeling con il gol: ha già segnato 24 reti in carriera, di cui 10 su calcio piazzato, dimostrando abilità nelle conclusioni e nei tiri da fermo. Tuttavia, la fase difensiva resta un aspetto su cui deve ancora lavorare, aspetto che in alcune partite col Bruges ha messo in evidenza qualche limite.

Valutazione e concorrenza — Il contratto di De Cuyper con il Bruges è in vigore fino al 2028, e la sua valutazione di mercato si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Il Milan non è però l’unico club interessato: anche West Ham, Arsenal e Juventus hanno messo gli occhi sul terzino belga, attratti dalle sue potenzialità e dalla crescita mostrata nell’ultimo anno.

Per il Milan, De Cuyper rappresenta un investimento di prospettiva, ma con caratteristiche già pronte per imporsi in un campionato di alto livello. La concorrenza è forte, ma la possibilità di affondare il colpo dipenderà anche dalla decisione finale sul futuro di Theo Hernandez. Se il francese dovesse partire, la corsa per il suo erede è già partita — e De Cuyper sembra avere tutte le carte in regola per raccogliere la sua eredità.