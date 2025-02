Probabili formazioni Bologna-Milan: attacco pesante, out un titolare dal 1′

Nella giornata di giovedì 27 febbraio , alle ore 20:45 , lo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna sarà teatro del match tra il Bologna di Vincenzo Italiano e il Milan di Sérgio Conceicao , valido per il recupero della 9^ giornata della Serie A 2024/2025 , di cui di seguito riportiamo le probabili formazioni. I rossoneri arrivano da una pesante battuta d'arresto contro il Torino , che ha complicato oltremodo la qualificazione alla prossima Champions League . Tre punti contro i felsinei e un asterisco in meno permetterebbero di fare ragionamenti più interessanti.

Il tecnico Sérgio Conceicao dovrebbe proporre una sorpresa a centrocampo come riferito da 'gazzetta.it'. In porta ci dovrebbe essere il solito Mike Maignan, mentre in difesa, sulle fasce, spazio ad Alex Jimenez a destra (al posto dell'acciaccato Kyle Walker) e Theo Hernandez a sinistra, nonostante le recenti prestazioni sotto tono. Al centro agiranno Malick Thiaw e l'ottimo Strahinja Pavlovic. In mezzo al campo Yunus Musah e Tijjani Reijnders con Youssouf Fofana lasciato in panchina dal 1', mentre sulla trequarti dovrebbero esserci Christian Pulisic e Rafael Leao di fianco a Joao Felix. In attacco, infine, ci sarà Santiago Gimenez.