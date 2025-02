Calciomercato Milan, clamoroso ritorno di Tonali? Sì, ma a due condizioni

Sandro Tonali (centrocampista Newcastle ed ex AC Milan) squalificato per scommesse sportive su piattaforme illegali | Milan News (Getty Images)

Il calciomercato invernale ha chiuso i battenti da qualche settimana ma, in casa Milan, tutti sono già proiettati con la mente alla prossima sessione estiva. C'è la sensazione che gli investimenti effettuati dalla proprietà tra gennaio e inizio febbraio non saranno gli unici. Anche tra giugno e agosto, infatti, il club di Via Aldo Rossi metterà mano al portafoglio per rendere la rosa a disposizione di Sérgio Conceição ancora più forte. E, magari, maggiormente rispondente alle caratteristiche richieste dall'allenatore portoghese, sempre che quest'ultimo rimanga sulla panchina del Diavolo. PROSSIMA SCHEDA