Calciomercato Milan, Lucca piace tantissimo: fissato il prezzo. I dettagli

Lorenzo Lucca è uno dei profili più interessanti nel panorama italiano, e non è un caso che il Milan lo abbia individuato come possibile centravanti del futuro, a dispetto di un prezzo piuttosto elevato. In vista della prossima stagione, infatti, i rossoneri sono certi di tenere il solo Santiago Gimenez, per cui è stato fatto un investimento importante. Per il resto, in realtà, nessuno è sicuro del posto. Tammy Abraham dovrebbe rientrare dal prestito alla Roma, Luka Jovic con ogni probabilità se ne andrà via e Francesco Camarda non è escluso che vada a farsi le ossa in prestito.