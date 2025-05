Allenatore Milan, occhio ad Allegri: il punto. E su Sarri …

Panchina Milan, Allegri potrebbe tornare in rossonero e diventare il nuovo allenatore dalla prossima stagione? Ecco le ultime novità

Come scrive Calciomercato.com, dopo il primo incontro tra il Bologna e Italiano la strada sembrerebbe essere chiara: prolungare fino al 2027 con un adeguamento importante dell’attuale ingaggio da 2,2 milioni di euro all'anno. La volontà sarebbe quella di continuare insieme. Per questo, l'allenatore sembrerebbe allontanarsi dal Milan, ma non sarebbe una pista del tutto caduta. Moncada avrebbe avuto dei contatti con l'agente Fali Ramadani. Prima di lasciare andare del tutto l'ipotesi Italiano, il Milan potrebbe aspettare comunque almeno un paio di giorni. Se Italiano dovesse restare al Bologna?