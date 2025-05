Allenatore Milan, Schira: “Italiano, previsto nuovo incontro col Bologna”

"È previsto un nuovo incontro la prossima settimana tra gli avvocati di Vincenzo Italiano e il Bologna". Scrive così Schira che poi fa il punto sul possibile rinnovo di contratto del tecnico. Secondo l'esperto non ci sarebbe ancora l'accordo, ma l'incontro potrebbe essere propedeutico proprio per trovarlo. "Alcuni club sono in stand-by perché interessati a Italiano per la prossima stagione", così chiude Schira.