Direttore sportivo del Milan, Moretto: “Ecco quando firmerà Tare”

Il Milan si sta preparando per l'ultima partita della stagione. Contro il Monza, sabato sera, i rossoneri saluteranno un anno fallimentare. Per questo si sta già pensando al futuro. Dopo mesi di voci e rumors, i rossoneri dovrebbero avere scelte Igli Tare come nuovo direttore sportivo a partire dalla prossima stagione. Quando arriverà la firma e l'annuncio ufficiale? Ne parla Matteo Moretto, esperto di calciomercato.