Allenatore Milan, Italiano: nodo ingaggio. Se rinnovasse pronti ...

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', il Milan prepara l'arrivo di Igli Tare come nuovo direttore sportivo per la prossima settimana. Poi sarà il turno del nuovo allenatore. La scelta potrebbe richiedere del tempo, visto che due allenatore nella lista sono al momento sotto contratto. Come ricorda la rosea, Vincenzo Italiano ha incontrato ieri i dirigenti del Bologna. Il Milan lo vorrebbe dà subito, con i rossoblù pronti invece a rinnovare fino al 2028. Gli avvocati di Italiano avrebbero incontrato il Bologna in un'ora di colloquio. L'allenatore, si legge, avrebbe espresso l’idea di restare col Bologna con l’idea di rinnovare ulteriormente l’accordo. Da qui partirebbe il nodo economico.

Allenatore Milan, Italiano: Bologna ottimista. I rossoneri sperano. Altre due piste

Il Bologna, si legge, arriverebbe a offrire 2,5 milioni più i bonus per arrivare quasi a 3: la cifra che Italiano chiederebbe per la riformulazione di un nuovo contratto. L'allenatore si sarebbe preso qualche giorno per riflettere in attesa della proposta definitiva. Il Bologna sarebbe ottimista, ma il Milan sarebbe in agguato, pronto infilarsi se la trattativa Italiano-Bologna aprisse spazi. Per esempio se tecnico e rossoblù alla fine non trovassero l’accordo sull’ingaggio. Il Milan gli proporrebbe un contratto ricco di almeno tre anni.