Milan, l’offerta per Theo Hernandez: ecco le priorità di Tare

Tra gli argomenti caldi in casa Milan in vista del futuro ci sono certamente i rinnovi. Ultimo in ordine cronologico quello di Reijnders, che però potrebbe essere ceduto in estate al Manchester City. Gli altri? Secondo 'La Gazzetta dello Sport', dopo i segnali importanti di qualche mese fa, sia Maignan che Pulisic andrebbero convinti a mettere a firmare i nuovi accordi. Tare dovrà parlare col portiere del francese per arrivare a dama. E poi resta sempre il capito Theo Hernandez, probabilmente quello più spinoso.