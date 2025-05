Milan, Pulisic incerto sul futuro. I big vanno tenuti: Tare dovrà …

Milan , Pulisic è stato senza dubbio uno dei giocatori più importanti da quando è arrivato in rossonero. Due stagioni in cui si è superato. E' nettamente nel 'prime' della sua carriera e, anche in questa annata fallimentare, l'esterno del Diavolo ha fatto il suo e anche di più: solo in Serie A sono 11 gol e 11 assist. Cifre importanti per un giocatore che è arrivato in Italia con tanti dubbi, tra i vari infortuni avuti e la poca continuità. Da quando è al Milan ha pienamente dimostrato di essere un top player assoluto che merita di essere ricompensato come tale. Il rinnovo, con adeguamento, sembrava una formalità e invece le cose sarebbero cambiate.

Milan, Pulisic cerca garanzie. Tare: serve una risposta decisa!

L'esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato proprio della situazione Pulisic. Queste le sue parole: "Pulisic ha chiesto e preso tempo perché voleva capire bene il progetto sportivo del Milan tra direttore sportivo ed allenatore. Vuole avere garanzie per il futuro. L’agente di Pulisic si sta muovendo molto, ha proposto il ragazzo sia in Italia che all’estero". Il Milan ha un campito molto chiaro: serve dare garanzie a tutti e per ripartire non serve vendere i giocatori che hanno fatto meglio degli altri, ma ripartire da questi e costruirci intorno. Gli esempi eclatanti sono quelli di Reijnders e Pulisic e non è un caso che potrebbero essere oggetto del desiderio di club importanti in giro per l'Europa. Se il Milan vorrà davvero ripartire alla grande, non potrà prescindere da Pulisic, anzi.