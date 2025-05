"Uno dei primi temi che Tare dovrà affrontare è quello dei tanti rinnovi, delle varie situazioni che ci sono ancora bloccate a Casa Milan". Così Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ha fatto il punto sul Milan e su Pulisic in particolare. Le sue parole sul canale 'YouTube' di Fabrizio Romano: "Una di queste è queste è quella di Pulisic, che non ha un contratto in scadenza, non ha un contratto corto, scade nel 2027 con opzione per il 2028, ma il Milan è in trattativa per il suo rinnovo ormai da diversi mesi. Le parti sono arrivate non dico ai contratti ma quasi. Hanno raggiunto un accordo verbale, hanno discusso di cifre e numeri, di adeguamento di contratto e tutto a livello di stipendio".