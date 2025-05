Calciomercato, ecco tutti i nomi che Tare ha in mente per il nuovo Milan

Nel ruolo di esterno offensivo, con Tare il Milan entrerebbe in corsa con la Juventus per Dan Ndoye (Bologna), che, secondo 'Tuttosport', è valutato ben 40 milioni di euro. L'eventuale arrivo di Vincenzo Italiano sulla panchina rossonera potrebbe favorire il buon esito dell'operazione. Anche per un possibile approdo di Jens Odgaard in rossonero. Fari puntati anche su Federico Chiesa, in uscita da Liverpool.