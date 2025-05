Calciomercato Milan, due top club su Leao: sarà cessione? La sensazione

Rafael Leao via dal Milan nel calciomercato estivo? Il numero 10 portoghese ha un contratto fino al 30 giugno 2028 e in rossonero sta bene

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto su Rafael Leão , attaccante del Milan , finito nel mirino di Atlético Madrid e Barcellona per la sessione estiva di calciomercato . Il numero 10 rossonero ha maggiori chance di restare, rispetto a Mike Maignan e Theo Hernández , considerando la scadenza dei rispettivi contratti: 30 giugno 2026 per i francesi, 30 giugno 2028 per il portoghese.

Calciomercato, Leão andrà via dal Milan?

Il legame di Leão con il Milan è piuttosto saldo ma, per il 'CorSport', una sua partenza non è da escludere totalmente. Non per l'Arabia Saudita, ma la Spagna sarebbe un'opzione plausibile. Il Milan, anche senza Europa, resta un club di altissimo livello e Leão ha recentemente dichiarato di volere continuare a giocare a livelli così alti. Vette toccate, però, da Atléti e Barça, che, in più, faranno anche la Champions League.