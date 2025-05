Nella stagione 2025-2026 il Milan ha intenzione di rilanciarsi in grande stile e, in attesa di definire la questione della nomina del direttore sportivo e, eventualmente, di un nuovo allenatore che subentri a Sérgio Conceição, il club di Via Aldo Rossi si tufferà anima e corpo nel calciomercato. Da risolvere una questione molto delicata, in primis; poi, in seconda battuta, spazio agli acquisti. Si prevede, secondo le indiscrezioni de 'Il Sussidiario', almeno un colpo per reparto nell'organico rossonero. PROSSIMA SCHEDA