Milan, accordo trovato con Tare: sarà il direttore sportivo. I dettagli

Sarà Igli Tare il direttore sportivo del Milan. Il club rossonero ha scelto di puntare sull'ex Lazio per costruire la squadra del futuro

Il nuovo Milan inizia a prendere forma: 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha sottolineato, infatti, come sia giunta a conclusione la trattativa con Igli Tare. Sarà lui il direttore sportivo del club di Via Aldo Rossi.