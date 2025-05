Nelle ultime ore sono emerse tante conferme sul dialogo avanzato tra Milan e Manchester City per il trasferimento di Tijjani Reijnders . Il centrocampista olandese, che nel corso della stagione fallimentare, come l'ha definita lo stesso Giorgio Furlani , è stato il migliore della rosa, rischia di salutare la compagnia, pochi mesi dopo la firma sul rinnovo del contratto. Un controsenso che però forse non deve stupire, date le mosse proposte dalla dirigenza nel corso degli ultimi mesi. Lui stesso ha sempre dichiarato amore per i colori rossoneri, ma è chiaro che se ci dovesse essere un'offerta economica importante, potrebbe chiaramente cedere.

Milan, Reijnders-Manchester City in fase avanzata? Ma Furlani aveva promesso tutt'altro

Ancora non è arrivata alcuna cessione, ma già il fatto di parlare di dialogo avanzato non fa ben sperare. Se è vero che quella che si appresta a terminare è la prima stagione, targata RedBird Capital Partners, in cui il Milan chiude in passivo, è altrettanto giusto ricordare come ci siano ben altri modi per risanare il bilancio. Il primo tra questi è non vendere il tuo giocatore migliore o comunque uno dei top player. A tal proposito rimbombano nelle menti dei tifosi del Diavolo quelle dichiarazioni di Giorgio Furlani a 'SuperTele', vecchia trasmissione di 'DAZN'.