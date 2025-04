Calciomercato Milan , i rossoneri continuano con la ricerca del direttore sportivo del futuro. Il Diavolo potrebbe presto cambiare qualcosa a livello dirigenziale come in panchina, col destino di Sergio Conceicao che sembrerebbe sempre più segnato. Poi sarà il tempo di mercato e potrebbero esserci duelli anche con la Juventus. Ecco le ultime novità.

Calciomercato Milan, Cambiaso decisivo? La Juventus pronta allo sgambetto: la situazione

Con un’offerta da 40/45 milioni Cambiaso potrebbe passare dalla Juventus al Manchester City. Questo quanto scrive Calciomercato.com: ci potrebbe essere anche l'interesse del Liverpool. Ma in tutto questo cosa centra il Milan? Se il terzino dovesse salutare la Serie A, i bianconeri dovrebbero andare alla ricerca del sostituto e Giuntoli, si legge, avrebbe già preso informazioni per De Cuyper, terzino che piacerebbe anche al Milan in caso di cessione di Theo Hernandez. La Juventus, si legge, si sarebbe mossa in anticipo e potrebbe ostacolare il calciomercato rossonero. Tutto dipenderà dal futuro di Cambiaso. LEGGI ANCHE: Milan, il futuro di Theo Hernandez è segnato. Ecco il punto sul suo rinnovo>>>