Calciomercato Juventus, sfida al Milan per De Cuyper: il punto

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, la Juventus è entrata ufficialmente in competizione con il Milan per Maxim De Cuyper , classe 2000 , terzino sinistro del Bruges e della Nazionale del Belgio che il Diavolo aveva - da tempo - individuato come erede di Theo Hernández .

Calciomercato Juventus, obiettivo De Cuyper: piace anche al Milan

I cambiamenti in atto, però, in casa rossonera (Fabio Paratici sta per diventare direttore sportivo, in panchina potrebbe arrivare uno tra Antonio Conte, Massimiliano Allegri e Roberto De Zerbi) potrebbero far mutare i piani su Theo e, di conseguenza, su De Cuyper. Favorendo, così, l'inserimento della 'Vecchia Signora' nell'operazione.